Qué significa tener los triglicéridos altos y cómo prevenirlo

Cuando se realiza un análisis de colesterol (también conocido como perfil lipídico o panel lipídico), el valor más importante es el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), a veces llamado colesterol "malo". Los niveles altos de LDL están estrechamente relacionados con el proceso de obstrucción de las arterias, que es la raíz de la mayoría de las enfermedades cardíacas. Pero un panel lipídico también revela el nivel de triglicéridos en sangre, que son la forma más común de grasa tanto en los alimentos como en el torrente sanguíneo. Debido a que los niveles aumentan después de comer, los triglicéridos deben medirse después de al menos ocho horas de ayuno para obtener una lectura precisa para las decisiones de tratamiento. ¿Cuándo y por qué debe prestar atención a su valor de triglicéridos?

En adultos sanos, un nivel normal es inferior a 150 miligramos por decilitro (mg/dL), pero un porcentaje importante de los españoles tienen valores que superan ese nivel. Los valores de 151 a 200 mg/dL son elevados; los de 201 a 499 son elevados, y los de 500 y más son muy elevados.

¿Cuándo empieza a aumentar el riesgo?

Muchos estudios han vinculado los triglicéridos altos con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. "Pero cuando se ajusta a los problemas relacionados, como la obesidad o la diabetes tipo 2, la asociación no es tan fuerte", asegura el médico Nicholas Marston, cardiólogo preventivo del Hospital Brigham and Women's afiliado a Harvard. Aun así, un estudio reciente descubrió que el riesgo de problemas relacionados con el corazón comienza a aumentar con niveles de triglicéridos superiores a 89 mg/dl, mucho más bajos que el valor de 150 mg/dl que durante mucho tiempo se consideró normal. El estudio, publicado el 6 de febrero de 2024 en el Journal of the American Heart Association , incluyó a más de 14.000 adultos italianos a los que se les hizo un seguimiento promedio de poco más de 11 años.

Cómo reducir los triglicéridos

La buena noticia es que los cambios en el estilo de vida pueden tener un gran impacto en los niveles de triglicéridos.

"Si las personas con triglicéridos elevados siguen una dieta más sana, hacen ejercicio regularmente y pierden peso, pueden reducir sus niveles en más del 50%", afirma el Dr. Marston. Estos consejos pueden resultar de ayuda:

Elija los carbohidratos de forma inteligente. Reduzca el consumo de carbohidratos de fácil digestión, como pan blanco, arroz blanco, papas fritas, cereales para el desayuno cargados de azúcar y cualquier otra cosa (incluidas las bebidas) con mucha azúcar agregada.

Controle las grasas. Reduzca el consumo de grasas saturadas provenientes de la carne y la mantequilla, que pueden elevar los triglicéridos. Intente consumir más grasas insaturadas provenientes de plantas, aceites y pescado, que reducen los triglicéridos.

Evite el exceso de alcohol. Beber con moderación (una bebida al día para las mujeres y dos para los hombres) puede ser razonable, pero es mejor beber menos si tiene niveles altos de triglicéridos.

Muévase. El ejercicio regular reduce los triglicéridos.