Los expertos piden innovar en la gestión de las emergencias "para salvar vidas"

Alerta temprana

Crear un Observatorio del Cambio Climático y los Riesgos Meteorológicos del Mediterráneo Español e integrar las alertas meteorológicas con las hidrológicas.

Renaturalizar la costa

Ante la subida del nivel del mar y los temporales marinos, cada vez más frecuentes e intensos, y la consiguiente erosión y pérdida de playas, se recomienda la renaturalización de la costa mediante la generación o ampliación del espacio de dunas y, en la medida de lo posible, desconstruir infraestructuras existentes.

Gestión territorial

No reconstruir ni volver a habitar zonas gravemente afectadas por crecidas extraordinarias o por temporales marítimos en la franja costera. Paralización de los proyectos urbanísticos en tramitación que contemplen edificación en zonas con riesgo de inundación hasta que no se adapten al cambio climático y su proyección futura. Prohibir la calificación como urbanizable de los terrenos cuya peligrosidad se ha mitigado tras construir una obra estructural como por ejemplo el desvío de un barranco o el levantamiento de una presa. Promover en zonas inundables que las plantas bajas de los inmuebles no sean habitables, queden expeditas o tengan comunicación con plantas superiores.

Castigar los bulos

Habilitar sistemas de sanción a la desinformación o al engaño a la población mediante las redes sociales en situaciones de emergencia con el fin de reducir la vulnerabilidad comunicativa.

Red de transporte

Adaptar las redes de transporte al cambio climático y establecer planes de contingencia para la gestión de la movilidad ante colapsos. Establecer planes redundantes en las infraestructuras del área metropolitana de València que eviten la paralización del transporte y la movilidad, incluidos los abastecimientos vitales (Corredor mediterráneo y túnel pasante). Apostar por el transporte público.