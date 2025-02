Adiós a Shein y a Temu: la UE impedirá que compres muchos productos y el resto subirán de precio

Los paquetes enviados desde China por minoristas que operan online como Shein y Temu enfrentarán nuevos y estrictos controles aduaneros como parte de una ofensiva de la Comisión Europea contra los “productos peligrosos” (se han detectado muchos como en prendas de vestir para adultos y bebés, utensilios de cocina...) que inundan el mercado de la UE.

Los funcionarios de Bruselas también instaron a los legisladores de la UE a eliminar gradualmente la exención de derechos de aduana que se permite para paquetes de menos de 150 euros, lo que permite a los proveedores extranjeros vender productos baratos en el bloque sin pagar el impuesto.

La Comisión afirmó que muchos de los miles de millones de productos de bajo valor que entran a la UE cada año no cumplen con sus leyes y que las empresas europeas que respetan las normas están perdiendo ante competidores que venden productos inseguros o falsificados.

“Hemos observado un aumento de productos de bajo valor vendidos por comerciantes no pertenecientes a la UE a través de mercados en línea”, afirmó la vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen. “Se ha comprobado que muchos de esos productos no son seguros, son falsificaciones o incluso peligrosos, por lo que no suelen cumplir nuestras normas”.

Crecimiento exponencial de las ventas

El año pasado, entraron en la UE 4.600 millones de paquetes de bajo valor, el equivalente a 12 millones de euros al día, tres veces más que en 2022. Más del 91% de los paquetes valorados en menos de 150 euros procedían de China, donde Temu y Shein fabrican y envían la mayoría de sus mercancías.

En un documento de políticas publicado el miércoles, la Comisión dijo que trabajaría con las autoridades aduaneras nacionales en los 27 estados miembros de la UE para centrarse en los productos inseguros vendidos en línea, lo que incluye intensificar la vigilancia y las pruebas del mercado.

El aumento de la compra de productos baratos por Internet está aumentando la presión sobre las autoridades aduaneras, según la Comisión, que ha pedido a los legisladores de la UE (Estados miembros y eurodiputados) que eliminen la exención de derechos sobre las importaciones con un precio inferior a 150 euros, de acuerdo con las propuestas a partir de mayo de 2023.

“En respuesta al aumento de las importaciones de bajo valor a través del comercio electrónico, es fundamental finalizar la reforma de nuestra unión aduanera”, afirmó el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič. También sugirió que los legisladores europeos impongan una tasa de tramitación a los minoristas para cubrir los crecientes costes de supervisión del cumplimiento de las normas de la UE.

Productos baratos que hacen daño al medioambiente

El Ejecutivo comunitario se muestra preocupado por los daños medioambientales provocados por la avalancha de importaciones baratas, desde la contaminación que supone su producción y transporte hasta los “graves retos” que suponen para las autoridades europeas de reciclaje, obligadas a lidiar con productos de baja calidad, tóxicos o difíciles de reciclar.

Instó a los legisladores a acelerar el trabajo sobre un proyecto de ley que significaría que los fabricantes de textiles y calzado pagarían tarifas para financiar la recolección y el tratamiento de basura.

La medida se produce después de que los aranceles del 10% de Donald Trump a los productos chinos cerraran un vacío legal que permitía a las empresas de moda rápida de China enviar productos por menos de 800 dólares a Estados Unidos libres de impuestos.

El pasado mes de octubre, la comisión inició acciones legales contra el mercado chino en línea Temu por temor a que no estuviera frenando la venta de productos ilegales. La plataforma, que dice a los usuarios que “compre como un multimillonario” y vende de todo, desde ropa hasta accesorios de cocina a precios bajos, ha experimentado un crecimiento vertiginoso desde su lanzamiento en Europa en 2023.