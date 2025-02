Novedades de la declaración de la Renta: hay que declarar los Bizum

La herramienta de pago electrónico Bizum se ha convertido en una gran aliada de millones de ciudadanos. Con ella movemos nuestro dinero y hacemos transferencias a otros partiuclares.

Lo único que hace falta es un smartphone y tener instalada la app del banco, una realidad para ocho de cada diez personas en España, según el último 'Informe de Tendencias de Medios de Pago' de Minsait Payments.

¿Hay límites en Bizum?

Los bancos suscritos a esta forma de pago han impuesto una serie de normas comunes que todos los usuarios deben cumplir, entre los que destacan límite de envíos diarios, el mínimo de diner que se puede mandar, el máximo y otras medidas.

Por ejemplo:

-Importe máximo en cada operación de pago: 1000€.

-Importe mínimo en cada operación de pago: 0,50 euros.

-Importe máximo enviado en un día: 2.000€.

-Importe máximo enviado en un mes: 5.000€.

-Importe máximo de operaciones recibidas por un cliente en un día: 2.000 euros.

¿Y cuántos envíos se pueden hacer?

Día: Podrás recibir hasta un máximo de 60 bizums al día.

Mes: Podrás recibir hasta un máximo de 60 bizums al mes.

En el caso de hacer 60 en un mismo día, ya no podrás hacer más en todo el mes.

Los Bizum y la declaración de la Renta 2024

La Agencia Tributaria considera que las transacciones realizadas a través de Bizum son equivalentes a las transferencias bancarias tradicionales.

Por lo tanto, no es obligatorio declarar de forma específica estos movimientos en la Declaración de la Renta, siempre y cuando no superen ciertos límites y no estén relacionados con actividades económicas.

Según la Ley General Tributaria, las transacciones que superen los 10.000 euros anuales deben ser declaradas expresamente a Hacienda.

Por debajo de este umbral, se entiende que los movimientos corresponden a pagos cotidianos sin implicaciones fiscales significativas.

Cuándo hay que declarar los Bizum

Aunque la mayoría de los usuarios utilizan Bizum para pequeños pagos entre particulares, existen situaciones específicas en las que es obligatorio declarar estas transacciones: