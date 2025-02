Gerard Piqué se burla públicamente de Iker Casillas: "Persona que mete..."

En los últimos días, Iker Casillas ha estado en el ojo del huracán tras su romance con la actriz para adultos Claudia Bavel y ha decidido cortar de raíz el problema lanzando un extenso comunicado en X. El ex del Real Madrid ha empezado diciendo que "ante los hechos inadmisibles que han ocurrido en los últimos días y las graves consecuencias personales que están provocando, me veo en la necesidad de expresar lo siguiente".

Al principio del escrito, el exdeportista ha expresado que "desde los 14 años me dediqué al fútbol profesional, una carrera que me ha dado muchas alegrías, quizá la mayor y de la que más orgulloso me siento, haya sido recibir un enorme cariño y apoyo por parte del público. Sin embargo, también ha conllevado un interés sobre aspectos de mi vida privada que siempre he querido mantener fuera del foco mediático, ya que pertenecen a mi más estricta intimidad".

"Ha llegado un punto en el que la situación es insostenible y no voy a permitir más intromisiones en mi vida privada ni actuaciones que vulneren o menoscaben mi honor; lo hago por mí, y por todos los que me rodean, que de manera directa y grave se ven afectados, como por otro lado saben y conocen los que llevan a cabo estas acciones sin que les importe absolutamente nada", ha indicado.

Para finalizar, Casillas ha concluido expresando que "por ello, y como ya vengo haciendo desde hace tiempo (con resultados favorables hasta la fecha), he dado instrucciones para que cualquier vulneración de mi intimidad y/o honor, venga de quien venga y sea en el medio que sea, sea perseguida legalmente mediante las acciones civiles oportunas, reclamando los daños que estas conductas me hayan causado".

Una de las reacciones al tuit del ex del Real Madrid ha sido la de Gerard Piqué, que ha añadido más leña al fuego. El defensa exblaugrana ha contestado al exportero con la definición de metedor: "Persona que mete o incorpora algo en otra cosa". No hay duda de que el catalán se ha vuelto a mofar de la situación que está viviendo Casillas.