El cantautor Pi de la Serra actuará en Formentera en el marco del Barnasants

El guitarrista y cantautor catalán Quico Pi de la Serra ofrecerá un concierto en la Sala de cultura (cine) de Formentera el próximo sábado 8 de febrero a las 20.30 horas en el marco del Projecte de cultura en xarxa Barnasants. Esta iniciativa ha contado con la colaboración del Consell de Formentera.

Por su parte, la banda formenterense de rock y reggae The Mirror Three tocará en Barcelona el jueves 6 de febrero. Así, el trío musical pitiuso, autodenominados «punkis sin cresta», compuesto por Leo Alonso (teclados), Quique Callís (guitarra) y Pepe Castelló (percusiones) se subirá a las 20 horas al escenario del Harlem Jazz Club de Barcelona para ofrecer un espectáculo musical en el marco del Barnasants. Para dicha cita ya no quedan entradas disponibles.

En este sentido, cabe recordar que la filosofía de Barnasants siempre ha sido tejer una red de espacios de territorios de lengua y cultura catalana, para que los artistas del conjunto del dominio lingüístico puedan presentar sus propuestas fuera de su entorno.

En cuanto al artista Pi de la Serra, nacido en Barcelona en 1942, presentará en Formentera el espectáculo ‘Segueix el Combat’, que corresponde al disco número 24 de su carrera discográfica, ‘Cançons de Combat’. El artista indica que son «canciones de denuncia sobre hechos presentes en la actualidad».

‘Segueix el combat’ constituye una parte fundamental del ser del experimentado artista barcelonés, que se encargará de repasar la actualidad a través de canciones elaboradas en distintas épocas.

El repertorio de Pi de la Serra incluye, entre otros temas, ‘Sento el Vent’, ‘Cançó en I’, ‘La Cultura’, ‘Merda’ y ‘Mediocricitat’ .

Pi de la Serra es junto a Maria del Mar Bonet, los dos únicos miembros en activo del histórico grupo dels Setze jutges. Además, Pi de la Serra es un referente nacional e internacional del blues, un género musical que ha practicado desde sus comienzos en el mundo de la música.