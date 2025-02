Charla sobre el Sáhara Occidental en Ibiza: «Marruecos ocupa la riqueza de los saharauis y no se habla de ello»

La situación del Sáhara Occidental es uno de los asuntos que a menudo queda eclipsado por otros conflictos, pero precisamente por ello una de las líneas de trabajo de la Associació d’Amics Del Poble Saharaui de les Illes Balears (Aapsib) es explicar a la sociedad qué es lo que les ha ocurrido y continúa ocurriendo a los saharauis.

En este marco, el Centro Cultural de Jesús acoge el martes una mesa redonda que, bajo el título de ‘Proyectos de salud y refugiados’, servirá tanto para hablar de los proyectos sanitarios que lleva a cabo, junto con la mencionada asociación, el Ministerio de Salud de los campamentos de refugiados saharauis que hay en territorio argelino, como para tratar la reivindicación política del derecho a la autodeterminación de los saharauis.

Cartel de la mesa redonda. / DI

En este acto, que comenzará a las siete y media de la tarde y es de entrada libre, participarán Josep Maria Costa Serra como representante de la Associació d’Amics del Poble Saharaui d’Eivissa i Formentera (entidad organizadora del evento); Warda Said Ali, coordinadora del Programa integral de Salud Infantil Saharaui (Pisis); y Clara Vidal Thomàs, integrante del grupo de salud de Aapsib y enfermera del gabinete técnico de la gerencia de Atención Primaria de Mallorca. Ambas recuerdan, en conversación con este diario, que el Sáhara Occidental está en guerra desde noviembre de 2020, cuando se rompió el alto al fuego tras una acción militar de Marruecos en Guerguerat. Un conflicto del que, sin embargo, apenas se habla, afirman Said y Vidal. «Continúa muriendo gente, pero en España tenemos un grave problema con el silencio sobre este asunto y con la complicidad del Gobierno español con el rey de Marruecos. Esto está perjudicando mucho al pueblo saharaui, pero es un pueblo muy valiente y luchador y tiene la razón. Los saharauis van ganando muchas batallas diplomáticas. Veremos cuándo pueden volver a su tierra», señala Vidal.

Participantes de una protesta en solidaridad con los saharuis en Ibiza en el 2021. / VICENT MARÍ

Sin referéndum

En este sentido, recuerda que todavía no se ha celebrado un referéndum para que los saharauis puedan decidir libremente si quieren proclamar su independencia o estar bajo la soberanía de Marruecos. «En 1991 hubo un proceso de paz en el que se acordó celebrar el referéndum, pero hasta ahora los organismos internacionales no lo han permitido». Con todo, concluye que la labor humanitaria que se lleva a cabo en los campamentos, o el programa que organizan cada año para que niños saharauis puedan pasar el verano en Balears, va necesariamente acompañada de una reivindicación de los derechos de los saharauis. «Siempre va asociado a un problema político. Durante casi un siglo los saharauis fueron españoles y el Gobierno les ha maltratado. Ahora les han vuelto a dar la espalda. Es una vergüenza», critica Vidal.

La mencionada asociación balear se fundó a raíz de dos visitas a los campamentos de refugiados de Tinduf, en territorio argelino, en el año 1987. Y es que Argelia les concedió territorio a los refugiados para que pudiesen establecerse dentro de sus fronteras y, por tanto, estar a salvo de ataques de Marruecos, ya que eso le generaría al país un conflicto también con Argelia. En total se desplazaron hasta esta zona 50 mallorquines que conocieron en persona las consecuencias del conflicto, por lo que al volver a Mallorca decidieron crear dicha asociación, que luego se extendería al resto de islas.

«Lo primero que hicimos, y así nos lo pidió el Frente Polisario, fue traer a niños saharauis de vacaciones a Balears. Recordemos que esta causa está muy ligada al pueblo español, ya que el Sáhara Occidental fue colonia española durante casi un siglo y lamentablemente nuestros gobernantes dieron el territorio a Marruecos y Mauritania. A partir de ahí empezó una guerra», critica Vidal, quien destaca la importancia del programa de ‘Vacaciones en Paz’ debido a las duras condiciones del verano para estos niños que viven en los campamentos: «Allí es terrible, con temperaturas de 50 grados en la sombra».

Empezar desde cero

Cuando se establecieron esos campamentos de refugiados, los saharauis tuvieron que empezar desde cero. También, por tanto, en términos sanitarios. «El Programa integral de Salud Infantil Saharaui lo lleva nuestro Ministerio de Salud, concretamente a través de la dirección de prevención, y nos está apoyando la Associació d’Amics del Poble Saharaui de Balears», explica Warda Said, saharaui y coordinadora de dicho programa, que abarca desde el nacimiento hasta los cinco años de edad y recibe financiación del Fons Pitiús de Cooperació y de los otros fondos de cooperación de Balears. Señala que las primeras actuaciones se produjeron en 1997 con un programa de vacunación infantil y que poco a poco se desarrollaron acciones en otras vertientes del campo de la salud. En 2009 se pusieron en marcha protocolos sobre nutrición y educación en cuestiones de salud. Actualmente en los campamentos hay 29 dispensarios (centros de salud).

Vacunación infantil

«Empezamos desde la nada. No había seguimiento de los niños, no se vacunaba y había epidemias de sarampión y de polio. Muchos niños morían al poco de llegar a su exilio, a finales de los 70. Por eso en 1997 se empezó la vacunación infantil, para evitar esas muertes de niños, que son la población más vulnerable», relata Said. Ahora mismo está en Balears por un periodo de casi tres meses que ya está llegando a su fin. Y es que gracias a una subvención del Govern balear ha estado visitando hospitales, centros de Atención Primaria y diferentes servicios sanitarios de Balears para conocer de primera mano el trabajo que se realiza en estos espacios e intentar trasladar conocimientos a los campamentos de refugiados. A modo de curiosidad, en estos campamentos los saharauis han reproducido su organización en el Sáhara Occidental, explica Vidal. Y es que las provincias, en un sitio y otro, tienen los mismos nombres.

Según Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), en estos campamentos, que son cinco en total, viven más de 173.600 refugiados saharauis. «Allí hay muchos niños con malnutrición aguda. También, muchos casos de anemia en niños y en mujeres embarazadas. Es un pueblo que vive de las ayudas humanitarias, ya que sus recursos están ocupados. Llegan alimentos de las organizaciones mundiales, pero son alimentos a personas todavía consideradas como refugiados de emergencia, a pesar de que nosotros llevamos ya más de 50 años allí», explica Said. Así, ambas explican que la alimentación es muy «monótona», sobre todo legumbres, cereales y poca cosa más. La asociación balear trabaja en esta vertiente a través de acciones como los talleres de alimentación (también financiados en parte por el Fons Pitiús de Cooperació) para que las familias puedan utilizar de la mejor manera posible los alimentos con los que cuentan. Entre otros proyectos que se llevan a cabo en la zona.

Comunidad sanitaria

Josep Maria Costa, por su parte, destaca que con la mesa redonda que se celebrará el martes en Jesús pretenden dirigirse «a la opinión pública en general, y muy especialmente a la comunidad sanitaria de Ibiza y Formentera».

¿Y por qué este silencio sobre el conflicto? Warda Said Ali concluye que por intereses económicos. «El Sáhara Occidental es un sitio con fosfato, pesca, arena y oro, por eso se da más apoyo a quien ahora está ocupando esta riqueza y provocando que los saharauis tengan que vivir de las ayudas humanitarias».

