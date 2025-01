Esta podría ser la razón de la investigación a Anabel Pantoja por presuntas lesiones a su bebé Alma

Ayer saltaba el bombazo en todos los medios de comunicación con la siguiente noticia: el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria iniciaba una investigación por presunto maltrato infantil contra Anabel Pantoja y David Rodríguez, por presuntos malos tratos a su bebé que permaneció ingresada en el Hospital Materno Infantil entre el 11 y el 27 de enero, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La causa se abrió el pasado 21 de enero, después de que el centro hospitalario remitiera un parte de lesiones, fechado el 17 de enero, en el que se informaba sobre el estado de la menor. Dicho informe fue posteriormente ratificado por un peritaje médico forense.

Según publica el sitio web Informalia, la pequeña podría haber sufrido lesiones por un posible "síndrome del niño zarandeado o síndrome de Shake baby". En el documento judicial no hay constancia de que los padres hayan maltrado a la menor.

Qué es el síndrome del bebé zarandeado

Sacudir a un bebé sólo unos segundos puede provocar lesiones neurológicas graves, dejar ciego al bebé o incluso, provocarle la muerte.

Como explican desde la Asociación Española de Pediatría, estas lesiones se producen por varias razones:

El tamaño de la cabeza de los bebés es mayor que su cuerpo, “de hecho, supone casi el 25% de su peso”.

La musculatura de su cuello es débil.

El cerebro es más blando y sus vasos sanguíneos más frágiles.

Las sacudidas hacen que la cabeza del bebé sufra movimientos de aceleración y desaceleración rápidos producen lesiones intracraneales o un traumatismo craneal.

La reacción de Anabel Pantoja

Tras hacerse público que estaba siendo investigada, Anabel Pantoja se ha visto obligada a pronunciarse y ha emitido un comunicado urgente en forma de vídeo, tal y como ha adelantado la revista Lecturas y ha verificado YOTELE. "Me duele tener que hacer este vídeo, que me veáis así", comienza a decir Anabel. "Después de todo lo que he pasado estoy aquí justificándome de algo que, evidentemente, no ha sucedido", ha lanzado, desmintiendo así cualquier acusación.

"Quiero empezar este vídeo diciendo que Alma está en casa con sus padres, sana y feliz", ha dicho. "Se me ha ofrecido hacer un comunicado a través de mi abogado, de mi representante, pero he dicho que no, que esto es un tú a tú, que la gente que me quiere y los medios que me han apoyado se lo merecen. Pero yo no estoy aquí en calidad de nada. Simplemente quiero deciros que hemos vivido una situación muy desagradable que han vivido muchos padres", ha continuado.