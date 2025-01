El nuevo proyecto del chef José Andrés en la playa de Bolonia se topa con la oposición de los ecologistas

El entorno de la duna de Bolonia, en Tarifa (Cádiz), protegida con la figura de Monumento Natural del Inventario de Espacios Naturales Protegidos, se enfrenta a una nueva pugna entre los conservacionistas y los sectores sociales más abiertos a desarrollar proyectos turísticos "sostenibles". Se trata de una de las últimas playas vírgenes de la provincia.

En esta ocasión, la iniciativa parte de la promotora cordobesa Altanea, que en estos momentos también impulsa un 'glamping' (alojamiento que aúna glamour y camping) en Chipiona, que acaba de comprar a Endesa la finca de 190 hectáreas 'El Lentiscal', en el entorno de la emblemática ensenada de Bolonia, según adelantó 'El Confidencial'.

Fuentes consultadas por 'El Correo de Andalucía', cercanas a la empresa, afirman que el proyecto está todavía en una fase muy incipiente y aspira a ser consensuado con los agentes del territorio y tener el menor impacto posible en el paisaje. "Es un proyecto inclusivo, no invasivo. La promotora está especializada en energías renovables y depuración de aguas, no es una gran inmobiliaria", apuntan.

José Andrés, uno de los impulsores

Según ha trascendido públicamente, la idea se está desarrollando de la mano del chef de reconocido prestigio internacional, José Andrés, aunque entre sus socios también estarían involucrados empresarios de distintos ámbitos como las energías renovales o el sector agrario. En un primer momento, también se habló de la implicación de Ángel León, pero desde su departamento de comunicación se niega que el cocinero, con seis estrellas Michelin; una de ellas verde por sus prácticas sostenibles, partícipe en el proyecto.

José Andrés, nombrado 'Gaditano de Adopción' el año pasado, tiene un fuerte vínculo con la zona, de donde procede su mujer y en donde cuenta con una vivienda. Además, también reabrirá en Algeciras el céntrico bar Casa Castro, según anunció en sus redes sociales la pasada Navidad.

La finca 'El Lentiscal' está ubicada en el corazón del Parque Natural del Estrecho. Ecologistas en Acción no ha tardado de dar la voz de alarma. La ONG advierte que esta finca no es urbanizable. "Estos terrenos están totalmente blindados contra la especulación urbanística, y no es viable legalmente ningún tipo de proyecto urbanístico", aseguran desde la entidad.

Un área triplemente protegida

Los terrenos se encuentran en un área triplemente protegida por la normativa del citado Parque Natural, por la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo y por la Red Natura 2000 de la UE, como Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves.

Ecologistas en Acción ha recordado que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, como administración competente en los espacios naturales protegidos, tiene el derecho de tanteo y retracto sobre su compraventa. De ahí que ya se haya dirigido a este departamento solicitando que informe a la empresa propietaria y al Ayuntamiento de Tarifa de la situación legal de los terrenos para "ahorrarnos polémicas y una alarma social innecesaria".

Fuentes municipales consideran que es un momento muy prematuro para emitir una valoración sobre esto, a la espera del prescriptivo estudio de actuaciones de la administración autonómica. No obstante, al margen de este caso, desde el Consistorio dan la bienvenida a este tipo de iniciativas, ya que creen que "la colaboración público-privada permitiría mejoras para el municipio, que sin intervención privada no sería viable". Eso sí, todo "en su justa medida" y "cumpliendo con la normativa" vigente.

Para avanzar con este proyecto, la promotora tendrá que iniciar el proceso de cambio de catalogación del suelo rústico con las administraciones local y autonómica. En su interior, entre otros equipamientos, se encuentra la depuradora de aguas residuales de Bolonia, que da servicio a casi 5.000 personas.

El precedente de Valdevaqueros

Cabe recordar que la acción legal de los ecologistas ha tumbado grandes proyectos urbanísticos en esta zona, como el sonado caso en la playa tarifeña de Valdevaqueros hace una década.

"Ecologistas en Acción advierte a Altanea y a los posibles inversores que cualquier intento de urbanizar esta finca se enfrentará a una fuerte oposición social y las correspondientes denuncias y recursos administrativos y judiciales", han difundido en un comunicado.

Estos terrenos llevan a la venta desde hace doce años. En 1973, de hecho, se logró frenar la construcción de una central nuclear, impulsada por la Compañía Sevillana de Electricidad.