La nueva función de WhatsApp se convierte en la preferida de los infieles

La mensajería instantánea de WhatsApp sigue evolucionando, ofreciendo a sus usuarios nuevas funciones cada vez más innovadoras. Entre las últimas novedades, una de ellas está despertando especial interés y planteando interrogantes sobre su impacto en la vida privada y las relaciones de pareja. Echemos un vistazo a esta característica controvertida que podría cambiar las reglas del juego en lo que respecta a la privacidad digital.

Bloqueo de chat: la nueva arma secreta

WhatsApp presentó recientemente una función llamada “Chat Lock”, destinada a fortalecer la protección de la privacidad de sus usuarios. Esta opción le permite bloquear determinadas conversaciones y hacerlas accesibles sólo a través de un sistema de seguridad reforzado. En concreto, los mensajes protegidos por Chat Lock sólo se pueden ver después de haber cruzado una barrera de seguridad adicional , como por ejemplo:

Un código secreto

Reconocimiento facial

La huella digital

Para bloquear una conversación de WhatsApp simplemente tienes que abrir el chat, tocar en el nombre del usuario o del grupo, pulsar en el botón Restringir chat, que está justo debajo del de Mensajes temporales y activar el conmutador que está a la derecha de la opción Bloquear este chat con huella dactilar.

Según Meta, empresa matriz de WhatsApp, esta función ofrece una “capa adicional de seguridad” para proteger “las conversaciones más íntimas”. La compañía también destaca su utilidad en determinadas situaciones concretas, como compartir ocasionalmente tu teléfono con un familiar o cuando alguien sostiene tu dispositivo cuando llega un mensaje confidencial.

Confidencialidad reforzada: ¿una bendición para los infieles?

Si la intención principal de WhatsApp es fortalecer la protección de la privacidad, esta nueva característica plantea dudas sobre su posible uso indebido. De la misma manera, algunos internautas no han dejado de vincular el Chat Lock con la posibilidad de que las personas infieles sean más discretas en sus comunicaciones.

En las redes sociales las reacciones no se hicieron esperar. Un usuario de Facebook comentó: "El reino del engaño acaba de entrar en un nivel completamente nuevo de sofisticación y avance" . Otros expresaron su entusiasmo de manera más directa: “Esto es lo mejor que has hecho en tu vida. Ya no habrá más esposas que puedan mirar los teléfonos ” .

Estas reacciones, aunque teñidas de humor, plantean preguntas legítimas sobre el impacto de esta característica en las relaciones de pareja y en la confianza mutua.