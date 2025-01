Alerta en Baleares: científicos descubren que las islas esperan un tsunami y le ponen fecha

El calentamiento global podría aumentar significativamente el peligro de tsunamis en el Mediterráneo en las próximas décadas.

Así se desprende de dos estudios recién publicados en la revista internacional Scientific Reports titulado Including sea-level rise and vertical land moves in probabilistic tsunami hazard assessment for the Mediterranean Sea y en el volumen publicado por Elsevier titulado Probabilistic Tsunami Hazard and Risk Analysis, en el que han colaborado investigadores del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) de Italia.

Los resultados, fruto de los proyectos europeos Savemedcoasts2 y TSUMAPS-NEAM coordinados por el INGV, destacan que el esperado aumento del nivel del mar provocado por el calentamiento global, combinado con los movimientos geológicos costeros, podría aumentar potencialmente el riesgo para más de 150 millones de personas que viven en esta zona.

Los estudios analizan el impacto del aumento del nivel del mar, actualmente de unos 4 mm al año pero que se está acelerando, basándose en las proyecciones hasta 2150 proporcionadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

"De aquí a finales de este siglo, el nivel medio global del mar podría aumentar hasta 1,1 metros respecto al actual ", explica Marco Anzidei, investigador del INGV, coautor del estudio y coordinador del proyecto Savemedcoasts2. "Esto representa potencialmente un riesgo creciente para las poblaciones costeras del Mediterráneo que no podemos subestimar ".

Una de las novedades de la investigación fue la integración de análisis sobre movimientos costeros verticales, como la subsidencia, que amplifican los efectos locales del aumento del nivel del mar.

Los mapas elaborados por los investigadores muestran que, en los próximos 50 años, la probabilidad de que se produzcan olas de tsunami en el Mediterráneo que provoquen inundaciones de entre 1 y 2 metros podría aumentar del 10% al 30%.

"Esto supone un aumento significativo del riesgo, sobre todo para las costas bajas del Mediterráneo, una de las zonas más pobladas del mundo", subraya Marco Anzidei.

El riesgo en las Islas Baleares

Los investigadores, que han analizado nuevas variables, aseguran en su estudio que han detectado cuáles son las zonas del Mediterráneo en las que han detectado unas variaciones importantes que les hacen creer que en 2070 podrían sufrir un violento tsunami: las Islas Baleares, Cerdeña Occidental, Sicilia Meridional, Mar Adriático Nororiental, Creta Oriental, Grecia Septentrional, Turquía Meridional y Chipre Septentrional