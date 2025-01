«El ‘sofrit pagès’ siempre debe ser carnívoro»

El sofrit pagès es, por excelencia, uno de los platos más emblemáticos de la cocina tradicional ibicenca. Aunque no existe una ley universal para hacerlo mejor o peor, sí que se deben «cumplir obligatoriamente una serie de parámetros en la elaboración», según indicó ayer al mediodía Josep Lluís Joan, técnico de Promoción de Calidad Agroalimentaria del Consell de Ibiza, que fue uno de los jueces de la quinta edición del concurso de sofrit pagès de Santa Agnès de Corona. El ganador de la prueba culinaria fue Joan Ribas Ferrer, de Can Micolau, que concursó bajo el lema ‘Oc o no oc, si ja no estàs cuit ja has vist es foc’.

En total, 13 equipos tomaron parte en el concurso. Y es que este año se decidió reducir la cifra de competidores ya que el excesivo número de contrincantes dificultaba «la comodidad de los asistentes», justificó la presidenta de la Asociación de Vecinos de Corona, Maria Ferrer Prats, que agregó: «Llegaron a participar 20 concursantes. Al final, nos dimos cuenta de que entre poc i massa, la mesura passa. Eso sí, creo que este año contamos con cocineros de una gran calidad».

"Me gusta mucho cocinar"

De todos los participantes, el protagonista fue el vencedor. Ribas afirmó que lo más importante para lograr un buen sofrit pagès está «en la picada, aunque también en el patató». Además, explicó, antes de conocer que su plato era el mejor, su evolución en la elaboración de esta emblemática receta: «Es el segundo año que participo, aunque creo que esta vez he mejorado la preparación del plato, especialmente en la forma de cocer el patató, aunque también, en la preparación de la carne y la picada». Ribas añadió: «Me gusta mucho cocinar, principalmente cuando es para mucha gente. Además, jornadas como esta sirven para fer poble y estar con la familia y los amigos».

Mira aquí todas las fotos del concurso de sofrit pagès en Santa Agnès / J.A. Riera

El concurso contó este año con algunos participantes habituales. Por ejemplo, Maria Serra, de la Asociación de Vecinos de Sant Rafel. Ella prepara el sofrit pagès a partir de «la receta familiar» que aprendió de sus abuelos y que, desde entonces, ha pasado «de generación en generación». Para Serra, que participa por «tercera o cuarta vez en el certamen gastronómico», es muy importante que un buen sofrit pagès cuente con productos locales. De hecho, así lo reivindica el pequeño cartel colgado en la entrada de su tenderete: ‘Aquí cuinam amb productes d’Ibiza’. Serra también habló sobre la relación entre los contrincantes y restó importancia a la competitividad: «Al final, todos los que estamos en Santa Agnès somos amigos. Nos ayudamos los unos a los otros. Incluso nos prestamos ingredientes para cocinar».

A diferencia de Serra, el equipo ‘Ses Costa’ se estrenan en el concurso. Dos de sus cocineras, Silvia Limones (ex diputada socialista en el Parlament balear) y Verónica Lorente, explican que decidieron apuntarse ya que hace un año preparon por su cuenta su primer sofrit y les quedó «bastante bueno». Ambas reconocen que no son «chefs profesionales», aunque les encanta cocinar.

Familia Can Gorra, con Cati Tur Bonet en el centro de la imagen. |

Al lado del espacio habilitado para ‘Ses Costa’, que eligieron concursar con este nombre ya que es su apellido, se encuentran ‘Ses Friends’. Neus Costa y Lorena Laosa son dos de las encargadas de preparar el sofrit pagès. Esta es su cuarta participación en el concurso y reconocen que buscan «mejorar un poco en cada edición». Eso sí, ambas coinciden en que cometen «siempre algún fallo» y que son, «un desastre con la sal», ya que se les olvida «con cierta frecuencia».

El jurado designó el plato de ‘Ses Friends’ como el tercero mejor preparado (en segundo lugar quedaron ‘Tot Especi’). Costa y Laosa explicaron, antes de conocer que estarían en el podio, que la clave para bordar este plato «es tener mucha paciencia en la elaboración e ir sin prisa». Además, agregaron: «Hay que controlar siempre que no se nos pase demasiado la cocción de la carne y no poner demasiada sal». Las cocineras concluyeron: «Al final, nuestro objetivo es disfrutar de la experiencia y pasarlo bien».

"Una buena picada"

La juventud tampoco se quiso perder la jornada gastronómica. Así, el equipo ‘Coroners si, i es sufrit a lo millor’, integrado por una decena de isleños de entre 20 y 28 años decidieron tomar parte de la prueba culinaria siguiendo las indicaciones de su líder, Agnès Boned, de 21 años. Boned afirmó con contundencia que para elaborar «un delicioso sofrit hay que hacer una buena picada». La joven añadió: «Si todos los ingredientes son buenos, al final saldrá bien. Espero que este año nos salga igual de rico que en la anterior edición que participamos. Eso sí, para nosotros lo más importante es pasarlo bien».

En cambio, dos de los representates de ‘Familia Can Gorra’, Cati Tur y su hijo Víctor Ribas, consideran que el secreto para confeccionar un delicioso sofrit pagès está «en el sofrito», ya que el resto de productos «únicamente hay que freírlos por separado y poco más».

Cada maestrillo tiene su librillo. No obstante, no todo vale para la confección de este manjar característico de la cocina local. Y es que Josep Lluís Joan explicó que «el sofrit pagès es un plato muy carnívoro» y que es por ello, que «nunca» puede elaborarse «exclusivamente con productos vegetales». Josep Lluís Joan defendió la evolución de este plato, aunque sin variar nunca la esencia: «Lo importante es que esté rico y que conserve su base carnívora tradicional. Este debe llevar, obligatoriamente, cordero, pollo payés, sobrasada, botifarró, patata o patató y ajo. Eso sí, con los años se han incorporado ingredientes como ciertas verduras. Se puede permitir una cierta flexibilidad en estos platos. De hecho, en Corona se le llegó a incorporar calamares».

