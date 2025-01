Ryanair lo confirma: este verano abandona estos aeropuertos de España

Ryanair ha emitido un comunicado este martes en el que insta a Aena a salir "de la burbuja de Madrid" y preguntar a las regiones españolas qué necesitan en sus aeropuertos para crecer y crear empleo.

Desde la semana pasada, la 'low cost' irlandesa y el gestor aeroportuario han mantenido un enfrentamiento después de que la aerolínea anunciara un recorte de 800.000 asientos para el próximo verano en aeropuertos regionales, achacando su decisión a las "elevadas tasas aeroportuarias" y la "falta de competitividad" de estas infraestructuras en comparación con sus homólogos europeos.

Ryanair anunció una drástica reducción de sus operaciones de verano, eliminando 12 rutas y 800.000 plazas . Las ciudades de Jerez y Valladolid perderán por completo los servicios de la aerolínea, mientras que otras como Vigo, Santiago de Compostela, Zaragoza, Asturias y Santander verán reducidos sus vuelos.

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, y el presidente de Aena, participaron este lunes en una mesa redonda en el Foro Hotusa Explora, donde Lucena señaló que el sistema aeroportuario español "no se puede hacer a la medida de Ryanair" y que "es muy difícil no interpretar como un chantaje en toda regla" los comunicados de la pasada semana de la aerolínea.

Desde Ryanair, consideran que esta acusación "sería ridícula si no fuera tan grave para las economías regionales españolas" y alegan que estos "comentarios a la defensiva y sin fundamento de Aena exponen la mentalidad de un operador monopolístico que no entiende el deterioro de la competitividad de los aeropuertos españoles en comparación con otros aeropuertos regionales de Europa".

Plan de Ryanair para el ministerio español

La compañía también ha informado de que el pasado 17 de enero presentó un plan detallado por escrito al ministro de Transportes, Óscar Puente, para hacer crecer 14 aeropuertos regionales en hasta tres millones de pasajeros y, además, se había enviado otro plan el 19 de septiembre.

Según dice, Aena "hizo caso omiso de las propuestas de crecimiento de Ryanair" e introdujo un plan de incentivos que, para la aerolínea, "no era más que un montaje de relaciones públicas".

Ahora Ryanair considera que Puente tiene "dos opciones". Por un lado, "seguir apoyando la política fallida de aeropuertos regionales de Aena" o "exigirle a Aena un plan de crecimiento que atraiga a las compañías aéreas".

Así, si Aena "no consigue que los aeropuertos regionales crezcan", Ryanair cree que "se le debería obligar a desprenderse de los aeropuertos regionales que actualmente están sufriendo las consecuencias de su inacción".

Ante todo esto, la aerolínea ha detallado que sigue estando disponible para reunirse con el ministro y con Aena para buscar una solución que arregle la conectividad regional española y el crecimiento.

Además, visitará a los gobiernos regionales españoles en las próximas semanas para compartir el plan de crecimiento de Ryanair ya presentado al Gobierno, unas visitas a las que Wilson invitó a Lucena a participar.

Por su parte, Aena ha explicado que sus aeropuertos tienen las tasas "más competitivas" de Europa y que, con los incentivos, los aeropuertos más pequeños tienen unas tasas de unos 2 euros por pasajero.

"Si los aeropuertos no funcionaran bien, sería imposible haber gestionado estos 309 millones de pasajeros el año pasado", recalcó el directivo, resumiendo su intervención con que el sistema aeroportuario español "tiene que ser equilibrado" y "atender una heterogeneidad de modelos de negocio, por lo que no podría servir solo al interés legítimo, pero muy particular y también --en su opinión-- cortoplacista" de Ryanair.