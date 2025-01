Una Roomba, reina del maratón de compras en Ibiza

La sonrisa de oreja a oreja de Patricia Plant delata su enorme felicidad. Y no es para menos, ya que Plant, una británica de 70 años residente en Ibiza desde hace prácticamente medio siglo, es la ganadora del sorteo de la XV Campaña de Navidad de comercio de la Petita i Mitjana Empresa d’Ibiza i Formentera (Pimeef). Esto se traduce en un cheque valorado en 6.000 euros que la premiada tuvo que gastar a lo largo de un solo día en los comercios de la isla que participaron en la edición 2024-2025.

Son poco más de las diez de la mañana y Plant, acompañada de su hijo Jordan, acaba de llegar a la tienda de fotografía Luminiq, ubicada en la Avenida Isidor Macabich. Este fue el establecimiento en el que Plant, tras una compra, selló la papeleta que luego sacó la mano inocente el día del sorteo, hace apenas unas semanas. En su visita a Luminiq, Plant gastó «lo máximo permitido por las normas de la Pimeef» (600 euros) y aprovechó para «llevarse una cámara de fotos instantánea y un vale para imprimirlas».

A escasos metros de Luminiq está la segunda parada del recorrido, la tienda de electrodomésticos Milar Electro 45. Una televisión Samsung de 43 pulgadas y un robot Roomba son los dos artículos que elige. Eso sí, este último fue el que más ilusión genera a Plant: «Lo que más me ha gustado ha sido conseguir un robot Roomba. Soy jubilidada y contar con una herramienta que la dejas programada por la mañana, sales de casa y cuando vuelves está todo limpio, es algo que me encanta. Fue mi hijo quien me convenció para comprarlo». Plant espera con ansias a que esté preparado el pedido. Uno de los dependientes le informa, con mucha simpatía, que el sábado estará listo. Plant se lo agradece con una enorme sonrisa.

Coste máximo por comercio

El concurso establece en esta edición que el ganador de los 6.000 euros los puede gastar en los 150 comercios de toda la isla que participaron en la campaña navideña 2024-2025 de Pimeef. Eso sí, el coste máximo es de 200 euros por tienda, a excepción del negocio en el que selló el boleto premiado, donde la cifra máxima asciende hasta los 600 euros. Ante ello, Plant reconoce haber pasado «varios días pensando mañana y tarde en cómo organizar la distribución del premio para repartirlo de la mejor manera posible». La premiada añade: «No quería gastarme el premio en tonterías y cosas totalmente innecesarias. Además, he pensado en productos que serán de utilidad para mi familia, como por ejemplo, un tubo de escape para la moto de mi hijo o un frigorífico ».

Estas han sido las compras de la ganadora del sorteo de Pimeef en Ibiza / J.A. Riera

Plant, que reside en el barrio de Ca n’Escandell, decidió distribuir el premio entre una veintena de comercios, todos ellos ubicados en el municipio de Ibiza. «No me lo podía creer». Estas fueron las palabras de Plant al recordar el momento en el que la llamaron a principios de mes para comunicarle que era la ganadora del sorteo. En un primer momento, pensó que la avisaban «para participar en algún curso de la Asociación de Vecinos San Pablo o algo similar».

Plant confiesa que «nunca» había gastado tanto dinero en compras en un solo día y que «es la primera vez» que visita tantas tiendas en una sola mañana. Además, explica que «es clienta habitual en varios de los comercios visitados». Eso sí, afirma que en «situaciones puntuales» recurre «a las compras por internet de otros negocios más grandes». De hecho, Plant afirma que esto ocurre por ejemplo, cuando quiere regalar a su nieto «un modelo muy específico de Lego»

Sacos de pienso "sin harina"

Al margen de la familia, Plant tampoco se olvida de sus mascotas. Así, en su visita a la tienda Mascotas Cora adquiere una pequeña cama de invierno y varios sacos de pienso «sin harina» para su perro y su gato, ambos adoptados. De este establecimiento no sale tan cargada de bolsas como de su visita a la tienda especializada en ropa del hogar de los hermanos Escandell: se lleva a casa un total de siete voluminosas bolsas con nórdicos y sábanas de «distintos colores, para toda la familia». Ante ello, la tienen que ayudar a cargar con todo hasta la puerta del negocio.

Plant opta por distribuir el premio en tiendas de distinta tipología. Así, acude a recoger su pedido en un comercio de moda o una droguería y perfumería. En esta última, agradece, al mismo tiempo que le prepara el pedido, la «gran simpatía de las dependientas». Plant acaba la mañana agotada, feliz y muy agradecida por el «muy buen trato» recibido en todos los negocios.