Kiko Rivera confirma su nueva paternidad y aclara cuándo será el nacimiento: "La mejor"

La vida actual de Kiko Rivera, el hijo de la cantante Isabel Pantoja, no es ni de lejos la misma que tenía hace tan solo algunos años. Atrás han quedado los tiempos de excesos y polémicas, y el DJ ahora se muestra como una persona completamente distinta, centrada en su familia, su carrera musical y su paternidad.

Hace poco, Kiko ha demostrado el profundo compromiso que tiene con los suyos, especialmente con su prima Anabel Pantoja, a quien ha apoyado en momentos difíciles y con su hija recién nacida, que ha sido hospitalizada recientemente.

El propio Kiko ha compartido en varias ocasiones lo cerca que estuvo de perderlo todo. A lo largo de su vida ha luchado contra las adicciones a las drogas, y, en sus propias palabras, ha llegado a un punto en el que "podría haber muerto" si no hubiera decidido cambiar. Esta etapa oscura culminó con un duro golpe: un Ictus, que, según el propio Rivera, le hizo replantearse por completo su existencia. Ahora más que nunca, Kiko está comprometido con su familia, especialmente con su esposa Irene Rosales, y su faceta de padre, un papel que hoy en día valora más que nunca.

A nivel profesional Kiko Rivera atraviesa uno de los momentos más fructíferos de su carrera. En 2024 lanzó varios éxitos como "El Mambo", "Malibú", y el más reciente "Rulay": un tema que se define como explosivo y que presentó a finales de diciembre. La canción es una colaboración con el cubano Tayson Kryss y el DJ mexicano Daveartt y ha causado sensación por su mezcla de afro house y música bailable: perfecta para disfrutar de la fiesta y las celebraciones navideñas.

Pero no solo su música es motivo de titulares. A principios de enero, Kiko Rivera sorprendió a sus seguidores con un anuncio muy especial a través de sus redes sociales: su carrera musical no se detiene. Kiko Rivera ha confirmado recientemente su nueva paternidad y ha aclarado cuando será el 'alumbramiento' de esta nueva canción. Aunque el DJ no ha querido dar detalles más concretos, sí ha precisado que esta dulce espera para sus seguidores terminará "próximamente".