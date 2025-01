Esta es la cantidad de calorías que debe tener un desayuno perfecto: lo dicen científicos españoles

Siempre se ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día, y de hecho es precisamente así, como reitera un estudio español: empezar con buen pie incluso en la mesa y equilibrar las raciones y calorías consumidas también puede ser determinante para garantizar un buen estado de salud de nuestro sistema cardiovascular, especialmente entre los mayores de 50 años.

Los investigadores, que participan en el proyecto PREDIMED-Plus sobre la dieta mediterránea, examinaron los datos derivados de los hábitos de 383 voluntarios de entre 55 y 75 años que padecían el "síndrome metabólico" , un trastorno asociado al exceso de grasa corporal, el colesterol alto y niveles de azúcar en la sangre y presión arterial alta. Es, esencialmente, una condición que puede convertirse en el precursor del desarrollo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes.

La primera comida del día

Sin embargo, explican los expertos españoles, es posible limitar los daños con un estilo de vida equilibrado desde la primera comida del día: "Fomentar hábitos saludables en el desayuno puede contribuir a un envejecimiento más sano" , afirma la investigadora del Hospital del Mar Karla-Alejandra Pérez-Vega, "reduciendo el riesgo de síndrome metabólico y enfermedades crónicas asociadas y mejorando así la calidad de vida".

Los pacientes fueron evaluados durante tres años, durante los cuales quedó claro para los autores del estudio que aquellos que consumían menos del 20% y más del 30% de sus necesidades calóricas diarias en el desayuno tenían más probabilidades de desarrollar enfermedades capaces de causar patologías potencialmente letales. Comer demasiado o muy poco en la primera comida del día dio como resultado que los voluntarios tuvieran índices de masa corporal altos, una circunferencia de cintura más grande, niveles altos de triglicéridos y colesterol HDL "bueno" bajo.

Cantidad de calorías óptimas

En su estudio destinado a determinar el nivel de calidad del desayuno, los expertos españoles utilizaron el método denominado "Meal Balance Index", un índice que consiste en la asignación de puntos en función de una serie de sustancias nutricionales detectables en los alimentos, distinguiendo entre calidad superior o inferior. A cada uno de los elementos examinados, incluyendo proteínas, carbohidratos, azúcares, fibra, hierro, grasas saturadas y sales minerales, se le asigna una puntuación entre 0 y 100, tras lo cual se suma el total para evaluar el impacto de los alimentos en el paciente y su condiciones de salud consiguientes.

El resultado de la investigación realizada con 383 voluntarios demostró que quienes consumen 2 .000 calorías totales en el transcurso de un día entero necesitan consumir entre 400 y 600 calorías en el desayuno. "Es la comida más importante del día, y ahora sabemos por los datos que su calidad también está íntimamente ligada a un menor riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares", opina el investigador del Instituto Hospital del Mar Álvaro Hernáez.

El estudio, publicado en The Journal of Nutrition, Health and Aging , demostró cómo no sólo la cantidad de calorías sino también la calidad del desayuno pueden influir en los indicadores cardiometabólicos en adultos mayores con alto riesgo cardiovascular.

Por eso, empezar el día con buen pie puede ayudar a limitar los daños incluso en condiciones de salud problemáticas: "Un desayuno que garantiza entre el 20 y el 30% del aporte calórico total diario determina valores más bajos de IMC, circunferencia de cintura y triglicéridos, también como mayores concentraciones de colesterol HDL y mejor función renal” , concluyen los expertos.