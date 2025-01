Esta es la ciudad costera de España "más fea", según un nuevo y polémico ranking: "La capital del crimen"

El periódico británico The Telegraph pidió a sus expertos en viajes que realizaran una clasificación concreta: no las playas más bellas del mundo, para incitar a los lectores a hacer las maletas y marcharse, sino las peores ciudades costeras de Europa, de las que hay que mantenerse alejados y a evitar. En la lista también figura una ciudad española, que no ha convencido en absoluto a los expertos del periódico.

Europa es famosa, entre otras cosas, por sus playas de ensueño, que la convierten en un destino perfecto para viajar: hay mucha naturaleza indiscutible que admirar, lugares para disfrutar de excursiones y deportes acuáticos. Sin embargo, también hay tramos de costa que no son tan agradables a la vista y se prestan poco a la exploración turística, debido a diversos factores: contaminación, masificación, mal mantenimiento... The Telegraph los ha recopilado todos, elaborando una lista.

Uno de los lugares incluidos es Kemer, en Turquía: por sus "insulsos complejos hoteleros cerrados, parques acuáticos, restaurantes anodinos y centros comerciales se combinan para crear un cruce sin vida entre el escenario de 'El show de Truman' y un campamento de vacaciones de cutre". En general, no es una reseña muy edificante.

No ha sido mejor la de Albuferia, en Portugal, una ciudad descrita como llena de " bares interminables, vida nocturna vibrante y alojamiento barato en bloques de apartamentos modernos y feos ". Nada comparable al pueblo de pescadores que originalmente ocupó este lugar.

La ciudad más fea de España

También están en la lista La Línea de la Concepción en España: "Situada junto a Gibraltar, esta ciudad española se considera un lugar anodino caracterizado por una infraestructura descuidada". Según The Telegraph, “la historia no ha sido benévola” con esta ciudad, con edificios de gran altura y una refinería de petróleo cercana que hacen que la zona sea “poco atractiva”. También tiene fama de ser una “capital del crimen”.

En el artículo se puede leer sobre La Línea (Cádiz): "Algunos podrían argumentar que la ciudad tiene amplias playas de arena, pero al estar situada directamente en la frontera entre España y Gibraltar, la vista del imponente Peñón, al menos de un lado, presenta una serie de bloques de torres de gran altura que se elevan a lo largo del horizonte. Mientras tanto, si miras al mar, el horizonte está salpicado de petroleros a lo largo de toda la bahía".

Ploče en Croacia y Laganas en Grecia, son otras de las localidades que, para The Telegraph, es mejor evitar. Un destino italiano también ha vuelto al ranking de este periódico: Ostia, a las afueras de Roma.

El ranking de The Telegraph