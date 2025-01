Advertencia urgente a quienes usen detergente en polvo

Lavar la ropa es una tarea doméstica necesaria que todos realizamos a diario. Sin embargo, es posible que pasemos por alto el impacto ambiental de nuestros hábitos de lavado.

El detergente en polvo, un producto básico en la mayoría de los hogares para tener una ropa limpia y fresca, suele contener sustancias químicas nocivas. Los detergentes en polvo suelen considerarse más ecológicos que los líquidos, ya que suelen estar envasados en cajas de cartón reciclables, a diferencia de los líquidos, que generalmente se comercializan en botellas de plástico, lo que contribuye a la generación de residuos.

Además, los detergentes en polvo utilizan diferentes sustancias químicas que se descomponen más fácilmente, lo que reduce ligeramente su impacto ambiental. Sin embargo, los expertos advierten que los hogares deben examinar atentamente los ingredientes.

La advertencia de los expertos

La mayoría de los productos químicos que se utilizan en los detergentes son surfactantes, moléculas que se acumulan en la superficie que se está limpiando para atrapar la suciedad y eliminarla cuando se expone al agua. Lamentablemente, la mayoría de los surfactantes que se utilizan en los detergentes son perjudiciales para el medio ambiente y suponen una amenaza para la vida acuática cuando entran en nuestros cursos de agua.

Los detergentes para ropa también contienen frecuentemente sustancias químicas no biodegradables derivadas del petróleo, que persisten en el medio ambiente y se infiltran en nuestros cursos de agua, poniendo en peligro la vida marina.

Eco Homelife ha hecho sonar la alarma sobre el impacto medioambiental de los detergentes para ropa, instando a los hogares a comprobar los ingredientes antes de comprarlos y optar por productos que sean "100% biodegradables".

Advierten: “Los productos químicos comunes que se utilizan en los detergentes para la ropa son una mala noticia para el planeta, pero hay más. Además, son derivados del petróleo, lo que significa que se fabrican a partir de combustibles fósiles, lo que, como sabemos, no es sostenible y contribuye al cambio climático. Y, además, la mayoría de estos petroquímicos no son biodegradables, por lo que permanecen en nuestro medio ambiente durante mucho tiempo, algunos para siempre”.

Si bien los detergentes en polvo tienen más probabilidades de ser ecológicos, Eco Homelife aconseja a los consumidores que no hagan suposiciones sin pruebas en el envase: "Si bien es más probable que los detergentes en polvo contengan ingredientes biodegradables, no es algo que se pueda dar por sentado. A menos que se indique claramente en la etiqueta, no asuma que un detergente en polvo es 100 % biodegradable. La triste verdad es que los productos petroquímicos son los más baratos y por eso la mayoría de las grandes marcas los utilizan, incluso si esto es malo para nuestro planeta".