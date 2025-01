Viajes: estos son los 10 mejores destinos del mundo de 2025 según Tripadvisor

Estos son los destinos vacacionales que han ganado, para 2025, el título "Travelers' Choice Awards Best of the Best Destinations", sinónimo del mayor nivel de satisfacción. Un premio a la excelencia que se otorga a aquellos destinos que reciben un elevado número de reseñas y opiniones positivas de la comunidad de Tripadvisor durante un periodo de 12 meses. De 8 millones de posibles ganadores, entre grandes metrópolis, islas con mares paradisíacos y joyas culturales de todo el mundo, menos del 1% alcanza este objetivo. Aquí tienes, pues, el ranking completo de los destinos favoritos de este nuevo año, con muchos consejos para disfrutar al máximo de cada lugar y dejarte inspirar para unas próximas vacaciones.

El ranking de las ciudades

En primer lugar del ranking, a tener en cuenta a la hora de buscar inspiración para unas vacaciones, se encuentra Londres (Reino Unido), la famosa capital descrita en el sitio web Tripadvisor como un destino ecléctico que se descubre explorando sus diferentes almas: "Desde el estilo fanfarrón de Shoreditch hasta el ambiente punk de Camden y la elegante Portobello Roa , la metrópolis británica es muchos mundos en uno. La energía de la ciudad hace que no haya dos días iguales", leemos antes de darnos consejos de viaje: "Explore sitios reales o históricos, tache los lugares emblemáticos de su lista de cosas por hacer, coma y beba en exclusivos restaurantes con estrellas Michelin, pruebe un tomar una pinta en un pub tradicional o perderse por las sinuosas calles adoquinadas a ver qué te encuentras: cuando se trata de Londres, las posibilidades son infinitas”, garantiza el portal.

Sube al podio como subcampeón Bali , recordada como "una postal viviente, un paraíso indonesio que parece una fantasía". Un destino para los amantes del relax, la cultura y la espiritualidad en un solo lugar. Por eso, se recomienda: "Tomar el sol en una extensión de arena blanca y fina, o convivir con las criaturas tropicales buceando a lo largo de las crestas de coral o en los coloridos restos de un barco de guerra de la Segunda Guerra Mundial. En la orilla - añade - la exuberante jungla alberga templos de piedra y monos traviesos. La "capital artística" de Ubud - se insiste luego - es el lugar ideal para asistir a un espectáculo de danza cultural, participar en un taller de batik o de platería, o revitalizar la mente y el cuerpo con una lección de yoga".

El tercer lugar en el 'top ten' lo ocupa Dubai en los Emiratos Árabes Unidos, "un destino que mezcla la cultura moderna con la historia, la aventura con las compras y el entretenimiento de primer nivel. Asista - se especifica en la descripción - a un espectáculo en la Ópera de Dubai, admire el centro de la ciudad desde lo alto del Burj Khalifa y pase una tarde a lo largo del Dubai Creek explorando los zocos de oro, telas y especias. Si busca emociones fuertes - finalmente se especifica - puede flotar sobre las dunas del desierto en un globo aerostático, montar en un carrusel de alta velocidad en el IMG Worlds of Adventure o hacer paracaidismo sobre Palm Jumeirah".

Sicilia entra en el cuarto lugar del ranking porque "visitarla es verdaderamente un festín para todos los sentidos. La isla mediterránea es un paraíso para los amantes de la gastronomía y ofrece una cocina rústica que aprovecha al máximo la riqueza de la tierra. Los arancini crujientes y cremosos (bolas de arroz fritas rellenas de queso y salsa) son bocados celestiales. La pasión siciliana por los dulces -se subraya también- se ha manifestado en algunos de los mejores postres del mundo, como el granizado y los pecaminosos cannoli. Dale un breve descanso a tu estómago y devora visualmente la arquitectura barroca de Catania o los impresionantes templos de Agrigento", aconseja Tripadvisor.

París, la elegante capital de Francia, ocupa el quinto lugar. Según el portal, lo ideal es "demorarse con un Pain au chocolate en un café al aire libre, relajarse después de un día de paseo por el Sena y admirar iconos como la Torre Eiffel y el Arco de Triunfo... El parisino perfecto combina diversión y animación con tiempo suficiente para disfrutar tanto de una exquisita comida como de las exposiciones del Louvre. Despierta tu espíritu en Notre Dame, busca gangas en el Marché aux Puces de Montreuil o delicias en el Marché Biologique Raspail, y termina todo con un espectáculo atrevido en el Moulin Rouge", informa la miniguía en la web.

Y tras la Ville Lumière encontramos a Roma en sexta posición. La capital italiana "no se construyó en un día, y necesitarás mucho más de un día para visitar esta ciudad atemporal», advierte Tripadvisor, recordando: "Es un auténtico collage de plazas, mercados al aire libre y sitios históricos sorprendentes. Lanza una moneda a la Fontana de Trevi, contempla el Coliseo y el Panteón y prueba un perfecto espresso o helado, antes de pasar una tarde de compras en Campo de' Fiori o Via Veneto. También podrás disfrutar de algunas de las comidas más memorables de tu vida - garantiza el sitio - desde pasta fresca hasta suculentas alcachofas fritas o un tierno rabo de toro guisado.

En séptimo lugar se encuentra Hanoi: "La fascinante capital vietnamita - leemos - ha envejecido bien, conservando el casco antiguo, los monumentos y la arquitectura colonial y dejando espacio para las construcciones modernas. Es posible que Hanoi haya desestimado los diversos nombres con los que se le ha llamado anteriormente, incluido Thang Long, o “dragón altísimo”, pero no ha olvidado su pasado, como lo demuestran los sitios del mausoleo de Ho Chi Minh y la prisión de Hoa Lo. Lagos, parques, avenidas sombreadas y más de 600 templos y pagodas aumentan el encanto de esta ciudad, fácilmente explorable en taxi."

Marrakech en Marruecos ocupa el octavo puesto , con Tripadvisor explicando su esencia y captando su valor: "La “Ciudad Roja” de Marrakech es un lugar mágico, lleno de mercados, jardines, palacios y mezquitas. Explorar los patios íntimos y los callejones sinuosos de la histórica Medina puede llevar fácilmente un día entero. Encuentra la paz interior en el sereno Jardín Majorelle o admira la belleza de una de las mezquitas históricas de la ciudad (recuerda que, a menos que seas musulmán, no puedes entrar)”, argumenta el sitio.

El noveno lugar lo ocupa Creta en Grecia: "Cuna del rey de los dioses olímpicos y de la civilización europea moderna, Creta es una joya del Mediterráneo. Es rica en historia arqueológica y mitológica, de la que hablan sus antiguas ruinas y atractivos culturales", leemos en el portal, donde no faltan consejos: "Sumérjase en la fascinante atmósfera del antiguo puerto veneciano de Chania o en el fortalezas y monasterios de Rethymonon. Las impresionantes ruinas minoicas de Malia datan del año 1900 a. C., mientras que se dice que el majestuoso monte Ida es la cueva donde nació Zeus".

El décimo lugar entre los diez primeros es para Bangkok (Tailandia). "Edificios dorados, mercados flotantes, majestuosos chapiteles cubiertos de porcelana… Nunca has visto una capital como Bangkok. Visite Pratunam o Siam Square para disfrutar de compras de calidad y luego relájese en los jardines de estilo europeo de Dusit. Thon Buri alberga el impresionante templo de Wat Arun, mientras que Phra Nakhon alberga el templo Wat Pho del Buda Reclinado. Saboree el mango en rama en un puesto antes de admirar el esplendor dorado del Gran Palacio”, recomienda la página web.

La clasificación más allá del "top ten" continúa con la ciudad vietnamita de Hoi An (11.º), un conocido destino para mochileros en la costa y un importante centro comercial, seguida por la española Barcelona (12.º), la dinámica ciudad costera salpicada de diseñadores y de joyas arquitectónicas del catalán Antoni Gaudí.

Cusco , majestuoso testigo de la civilización inca y del barroco andino en Perú, ocupa el puesto 13, mientras que la camboyana Siem Reap , con sus famosos templos y ruinas de Angkor Wat ocupa el puesto 14, justo antes de Lisboa , la capital de Portugal, en el puesto 15. También entre las favoritas se encuentran la gran isla de Phuket en Tailandia (16), Estambul , la fascinante capital de Turquía (17), la ciudad de Nueva York (18), la isla de Mallorca (19), la capital de Escocia, Edimburgo ( 20), Katmandú de Nepal (21) y Nueva Delhi de la India (22), las paradisíacas Maldivas (23), el mexicano Cancún (24) y Mauricio ( 25 del ranking).