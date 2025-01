Radares de velocidad: así es como Google Maps te avisa de dónde están y es legal

Se trata de un tema que se ha vuelto viral en Internet en pocos días, ya que aborda un problema común a muchos conductores españoles: según circula en Internet, Google Maps podría informar de la presencia de radares, y por lo tanto evitar el riesgo de incurrir en multas por exceder los límites de velocidad.

En primer lugar, es importante aclarar un aspecto de primordial importancia: la aplicación no tiene ninguna función específica para identificar los detectores electrónicos de velocidad instalados en las carreteras. Sin embargo, siguiendo algunos pasos indicados en las guías que se multiplican por la red, existe una forma de recibir una notificación que podría resultar más que útil.

En general, en nuestro país los sistemas utilizados con el fin de identificar radares no son todos reglamentarios. En España está prohibido utilizar dispositivos capaces de identificar la posición exacta de los dispositivos de detección de velocidad, mientras que es legal indicar los lugares donde la policía podría apostarse para realizar controles, es decir, aquellos que ya se han indicado previamente mediante carteles que anuncian el control electrónico.

Los detectores de radares para coches, al igual que los inhibidores de radares, no son legales en España. De hecho, ambos dispositivos conllevan fuertes sanciones económicas si son detectados por las autoridades incluso aunque no estén en funcionamiento, por el mero hecho de llevarlos instalados en el coche. Te pueden multar por tener un detector de radares en el coche en España. Desde el 21 de marzo de 2022, además, la sanción de la Dirección General de Tráfico (DGT) es de 500 euros y la pérdida de 3 puntos del carné de conducir a todo aquel que intente eludir los radares de velocidad de forma fraudulenta, incluso si el dispositivo no está en uso en ese momento.

Anteriormente, la normativa también multaba el uso de detectores de radares con 200 euros, pero la diferencia radica en que ahora se sanciona solo por llevarlos instalados en el vehículo, independientemente de si están en funcionamiento o no.

Así puedes detectar radares de forma legal

Si tienes un dispositivo equipado con Android, primero debes descargar otra aplicación para posteriormente conectarte a Google Maps. El programa en cuestión es Tom Tom AmiGO , y es posible encontrarlo directamente en Google Paly Store, desde donde se puede descargar y luego instalar de forma totalmente gratuita.

Una vez realizados estos pasos previos y abierta la nueva app, el primer paso es activar la opción "Overlay", que nos permitirá utilizar Tom Tom AmiGO simultáneamente con Google Maps: la sinergia entre ambos programas nos permitirá obtener los avisos de radares, siguiendo un camino muy sencillo e intuitivo.

Una vez iniciada la aplicación, deberás habilitar la localización de tu dispositivo electrónico y posteriormente también las indicaciones de voz.

Una vez hecho esto, proceda a buscar el área Modo de mapa y luego habilite las funciones de superposición, marcando ON en "Permitir visualización encima de otras aplicaciones". En este punto también puedes iniciar la aplicación Google Maps, en la que, si se han realizado correctamente todos los pasos realizados anteriormente, te llegarán directamente las notificaciones.