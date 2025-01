Preguntan a los científicos si creen que existen los extraterrestres: esto es lo que opinan

Es increíble cómo la pregunta sobre la existencia real de formas de vida en el espacio siempre ha recibido respuesta, independientemente del conocimiento que tengamos sobre el cosmos y la vida. Gracias a un estudio publicado en Nature Astronom , podemos descubrir las opiniones de los científicos sobre la posibilidad de que exista vida más allá de la Tierra.

En la investigación, realizada de febrero a junio de 2024, participaron astrobiólogos, biólogos y físicos, proporcionando una visión realmente interesante. Según el 86,6% de los astrobiólogos, existe al menos una forma de vida simple en el espacio más allá del nuestro. Considerando el porcentaje global de opiniones de todos los científicos, el optimismo crece ligeramente, alcanzando el 88,4%. Por lo tanto, no son sólo los expertos del sector los que plantean la hipótesis de la existencia de "compañeros de habitación espaciales". Obviamente, sin embargo, todavía estamos hablando de formas de vida simples.

Vida extraterrestre inteligente

No es casualidad que cuando se habla de vida compleja o inteligente el consenso sea reducido, pero no tanto como cabría esperar. De hecho, el 67,4% de los astrobiólogos expresó confianza en la posibilidad de que existan formas de vida complejas fuera de la Tierra, mientras que el 58,2% de los científicos confía en la existencia de formas de vida verdaderamente inteligentes. Sin embargo, el desacuerdo sigue siendo bajo en todas las categorías: sólo el 10,2% de los astrobiólogos no están de acuerdo sobre la existencia de inteligencia extraterrestre.

Sin embargo, el hecho de que existan ambientes potencialmente habitables no representa una prueba directa e incontrovertible de la presencia de vida en el universo; en consecuencia, éstas siguen siendo meras opiniones. El concepto subyacente es muy simple: si el universo contiene miles de millones de galaxias, es matemáticamente probable que exista al menos un planeta capaz de albergar vida, como ocurrió en la Tierra.

Concluimos nuestro análisis centrándonos en un importante 12% de respuestas neutrales, expresadas por aquellos científicos que, considerando oportuno ser prudentes sin disponer de suficiente información, prefirieron no pronunciarse ni a favor ni en contra de la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, eliminando estas respuestas del cálculo, el porcentaje de consenso aumentaría hasta el 97,8%. Por tanto, es importante establecer claramente los criterios con los que analizar estos datos.

En definitiva, la conclusión es que, aunque hoy los teóricos y entusiastas de la conspiración no dudarían en jurar sobre la existencia de formas de vida extraterrestres, pueden encontrar consuelo en el hecho de que la mayoría de la muestra de científicos examinados por el estudio publicado en Nature Astronomy comparte esta misma posibilidad.