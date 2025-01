Juan y Medio explica cuál es su "pesar crónico" y quién heredará su fortuna

El presentador Juan y Medio, que trabaja en Canal Sur, ha ofrecido una interesante entrevista a Jordi Évole en la que ha vuelto a hablar de uno de sus mayores pesares: el no habert tenido hijos, de momento.

Tras conversar acerca de las relaciones y del compromiso, Jordi Évole tiene una pregunta que hacerle a Juan y Medio. "¿Tienes un pesar por no haber tenido un hijo o una hija?". El presentador andaluz responde con amargura. "Sí. Lo tengo y me acompaña. Va conmigo. Es crónico. Me hubiese gustado, como decía el escritor mexicano Fuentes, 'carne de mi carne puesta en pie'", afirma.

Aún sueña con convertirse en padre algún día, aunque no sabe cuándo, cómo ni con quién. "Lo deseo y me gustaría que pasara", se sincera. "Cada día que pasa es más difícil, pero pienso en ese niño y me hace pensar que es verdad que he conseguido una serie de cosas en mi vida, pero otras han quedado atrás, y eso me lastra".

No es la primera vez que habla de este tema. También lo hizo en otra entrevista televisiva.

El popular presentador Juan y Medio ha protagonizado una íntima entrevista en el programa ‘El show de Bertín’ en la que le hemos podido conocer un poco más.

El presentador del programa de Canal Sur ‘La tarde, aquí y ahora’ repasó junto a Bertín Osborne gran parte de su trayectoria vital y explicó también que siempre anheló tener hijos, pero lamentablemente no ha podido ser.

Parece que hay un patrón familiar muy arraigado en la falta de descendencia. Según ha confesado el comunicador, a pesar de que tiene cinco hermanos, solo cuentan con un sobrino, por lo que seguramente será este el familiar que acabe recibiendo su herencia.

Por qué no ha tenido hijos

Es sabido el gran tacto que Juan y Medio tiene con los niños. Precisamente, en Canal Sur, ha dedicado parte de su vida a hacer programas dirigidos a este público, en el que los más pequeños son los protagonistas. A pesar de haber crecido rodeado de una familia numerosa -en total son seis hermanos-, el presentador no ha tenido la ocasión de estrenarse en la paternidad. "No siempre ha sido una decisión mía, a veces yo quería y ella no, o al revés, quizá he sido demasiado responsable. Cuando tú haces lo que quieres, como quieres, es muy difícil adaptarse a los cambios", dijo hace un tiempo a la periodista Rosa Villacastín en 'Diez Minutos'.

Y ahora ha vuelto a sacar el tema con Bertín Osborne, a quien le ha dicho: "Me hubiera gustado ser padre, es una cosa que me pesa en el alma".

Dejó claro que lo habría podido ser porque ha tenido varias parejas sentimentales. "Se escapan. Cuando ven dónde se van a meter, dicen: 'anda y que te den pomada'. Es gente que yo sí he querido, pero a lo mejor no he estado a la altura y han dicho: ‘eres un tipo estupendo, pero no me veo contigo y con mi hijo", añadiendo que no ha sido la falta de tiempo lo que le ha impedido tener descendencia, sino sus circunstancias personales.