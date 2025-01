José Ignacio Ramírez, mejor médico de familia de España en 2024: «Primero miras al paciente, lo escuchas, y después apuntas»

¿Qué significa para usted ser médico de familia?

Es mi realización como persona. Además de la satisfacción de trabajar en algo que me gusta, también es importante el crecimiento personal y humano que me ha permitido desarrollar en todos los aspectos.

¿Cómo empezó?

En bachiller, cuando tenía 16 años más o menos, me empezó a gustar la medicina. Me di cuenta de que la gente confiaba mucho en mí, tanto mis amigos como incluso a veces gente que tenía problemas. Venían, me contaban, yo escuchaba, y vi que tenía la capacidad de poder ayudar a la gente y claro, ya me llamaban la atención los médicos cuando ibas al pueblo y veías el trabajo que hacían, que a partir de ahí ya quise ser médico.

¿Cómo ha vivido la evolución de la profesión en Mallorca?

Sin duda de forma positiva. Ha habido momentos mejores y peores, pero creo que poco a poco hemos ido hacia arriba, aunque todavía hay necesidades muy importantes. Primero hubo la transformación de lo que era los ambulatorios en los centros de salud y eso se fue expandiendo. Fuimos la primera comunidad en liderar la gestión, la autogestión de la atención primaria de calidad. Después vinieron una serie de situaciones que hicieron que retrocediéramos un poco, que también se recortasen recursos, pero aun así creo que hemos conseguido y avanzado mucho. Además, hemos ido poco a poco en muchas cosas; ahora todos los centros de salud tiene ecógrafos, se están formando a residentes y médicos.

¿Necesita la medicina de familia más visibilidad?

Mucha más. Y el reconocimiento que he recibido no es más que un empujón más hacia el objetivo. Compañeros que vienen de países del norte de Europa a rotar en la atención primaria de las islas y siempre dicen que allí es una de las primeras especialidades, de las más destacadas. Aquí no está prácticamente reconocido, es vergonzoso. No es que las especialidades como cardiología o los cirujanos sean menos importantes, pero nosotros atendemos a la mayoría de la población en la mayoría de patologías que tienen. Para que te hagas una idea, entre el 93% y el 95% de los problemas de salud se pueden solucionar en la atención primaria. Y eso es muy importante.

¿Teme que no haya relevo generacional?

Será difícil en todas las especialidades. Además, otro de los problemas que tenemos en este país, aunque sea un sistema de formación muy bueno, es el MIR. Se deberían mantener porque es una forma de no colocar a la gente así como así, pero tendrían que salir las mismas plazas de MIR como médicos que salen de la universidad. En cuanto a familia, aproximadamente son un 50% de las plazas que tenemos en el sistema nacional de salud, y un 25-30% son de MIR. Como existe este desprestigio general, muchas veces no lo viven como tal, e incluso ha habido años que algunas plazas han quedado vacías o ha habido médicos que no han querido ejercer esta especialidad. Eso también debe reforzarse introduciendo la asignatura de Medicina Familiar en la universidad, algo que aquí ya conseguimos hace unos años.

¿Es importante conocer las cualidades de uno mismo a la hora de escoger una especialidad?

Para lo único que se necesitan unas cualidades especiales diría que es la cirugía. Quiero decir, necesitas una cierta habilidad manual para poder ser un buen cirujano. Ahora, lo importante es, siempre que sea posible, que se escoja la especialidad que haga más ilusión.

Coordina el centro de salud de Santa Ponça, una zona eminentemente turística. ¿Nota las diferencias entre temporadas?

Sí, mucha y también mucha sobrecarga de trabajo. Es una zona con una gran cantidad de plazas hoteleras y eso hace que en verano haya una gran demanda, tanto en horario normal de centro de salud como en urgencias. Normalmente en esa época, un sábado o un domingo pueden venir entre 280 y 300 pacientes a urgencias fácilmente. Y en un día laboral, donde las entradas y las salidas bajan, venían unos 90 o 100.

Una pregunta obvia pero necesaria, ¿hay que seguir apostando por la sanidad pública?

Por supuesto. Soy un gran defensor del sector, lo he sido siempre y lo seguiré siendo. Es algo en lo que creo. No digo que la privada sea mala, pero defiendo la pública porque creo que es un bien común y necesario. Lo que no puedo soportar es ver en la televisión países que no tienen esta sanidad pública y ver cómo mucha gente renuncia a asistencia médica.

¿Qué espera del futuro en el sector sanitario?

Lo que tenemos que hacer es ir con cuidado. La cuestión humanitaria es muy importante, y es una de las cosas con las que más machaco a mis residentes y a mis estudiantes. Les digo, «pensad que tratáis con personas, y eso es lo primero de todo». Tenemos los ordenadores y la tecnología, que nos ayudan mucho, pero cuando estás atendiendo a un paciente no puedes estar escribiendo al mismo tiempo. Tienes que escucharle y después ya registrarás sus datos. Primero lo miras, le escuchas, y después apuntas. Es fundamental, porque a lo mejor una paciente viene por un dolor de cuello y realmente si miras el trasfondo lo que tiene es una angustia enorme. Por lo tanto no siempre hay que interpretar literalmente, si no verlo de otra manera.

¿Qué ha significado para usted este premio?

Al final es un reconocimiento de la Real Academia de medicina de España, que en realidad es la asociación médico-científica más antigua y más importante que hay. Por lo tanto, para mí es muy importante porque, además, de cierta forma, es el reconocimiento a la medicina familiar como especialidad.

