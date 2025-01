Vídeo viral: Confunde la cinta transportadora de maletas con el acceso al embarque y acaba en un almacén de equipaje

La mujer se acerca al mostrador de facturación de una aerolínea y ve la cinta transportadora por la que los empleados de la compañía ponen las maletas facturadas que 'viajan' hasta la zona en que los operarios las suben a unos carros para llevarlas hasta el avión correspondiente y meterlas en la bodega.

Al parecer la mujer confunde esta cinta transportadora con la entrada al embarque y salta sobre ella, con bastante esfuerzo, y se dirige hacia la pequeña puerta al final donde hay unas cintas negras colgadas que dan paso al compartimento de equipaje, y en ese momento se activa la cinta y la mujer cae sobre ella.

Esto fue captado por las cámaras de vigilancia del aeropuerto de Vladikavkaz, en Rusia, donde la anciana aparentemente confundió la cinta de entrega de equipaje con la pasarela de embarque de pasajeros . Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales, donde, inevitablemente, se volvió viral en apenas unas horas.

El vídeo muestra a la mujer luchando por subirse a la cinta transportadora, solo lo logra después de un par de intentos. Mientras tanto, dos operadores registran a otro viajero y no se dan cuenta del error de la mujer. Así, se activa el carrusel automático y la anciana, evidentemente sorprendida por el movimiento de la cinta, cae de espaldas sobre la plataforma , para ser arrastrada al interior del maletero, desapareciendo así del foco de la cámara de seguridad. Afortunadamente la mujer no resultó herida y se encuentra en buen estado de salud . Mientras tanto, en las redes sociales numerosos usuarios criticaron al personal y a todos los que se encontraban allí en ese momento por no haber intervenido con mayor rapidez .