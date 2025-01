Última hora sobre el estado de la hija de Anabel Pantoja: esto tiene el bebé

Se cumple una semana y un día desde que Anabel Pantoja y David Rodríguez acudieron de urgencia al Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas con su hija Alma, nacida el pasado 23 de noviembre. Desde entonces, la preocupación es máxima respecto al estado de la pequeña, de la que no se está facilitando ningún dato por expreso deseo de sus padres, que quieren que todo lo relativo a la salud de su bebé permanezca en la más absoluta privacidad.

La situación, como han revelado este jueves en 'Vamos a ver', está "estable" dentro de la "gravedad". Acompañada día y noche por la influencer y su pareja, no ha habido "cambios significativos" en los últimos días. Y, como les han transmitido los médicos pidiéndoles "paciencia" y "optimismo", se trata de una noticia positiva al no haber habido ningún empeoramiento después del momento crítico que vivieron el pasado viernes 12 de enero, y por el que tanto los familiares como los amigos más cercanos de Anabel no dudaron en desplazarse a Gran Canaria para estar a su lado en este durísimo trance.

¿Qué problema de salud tiene Alma?

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la condición de Alma, se sabe que la situación es delicada. Los médicos mantienen a la bebé bajo constante observación y será este martes a las 12:00 horas cuando Anabel y David obtendrán más información acerca de su estado.

De momento, lo que se sabe de la pequeña es que empezó a sentirse mal el miércoles 8 de enero. Inicialmente, fue llevada a una clínica cercana a su casa, pero el jueves la situación empeoró y fue trasladada al hospital. Los médicos informaban a la familia que la situación podría prolongarse durante varios días.

La pequeña Alma permanece ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva, y aunque la situación sigue siendo delicadísima, sus seres queridos tienen fe e intentan mantenerse fuertes y positivos, aunque son conscientes de que la recuperación va a ser muy lenta y va para largo, aunque cada hora que pasa juega a su favor al no haber empeoramiento en su estado.

Anabel y David no se separan de su lado, y no han abandonado el hospital desde que su hija ingresó hace una semana. Lo único importante en estos momentos es estar con su niña, y necesario el apoyo y el cariño de sus amigos y familiares que han viajado a Canarias para arroparles en estos momentos en los que, como ha confesado la influencer, un abrazo es su mejor medicina.

Sin embargo, como ha revelado '¡Hola!', la sobrina de Isabel Pantoja está "destruida" al ver que su pequeña, de tan solo 50 días, está luchando por su vida. Una desolación que no impide que tanto ella como su novio intenten mantenerse fuertes y no desfallecer, esperanzados con que Alma superará este terrible trance que la ha puesto a prueba mes y medio después de llegar al mundo.