Alerta: España declara "nivel alto de riesgo" por gripe aviar y así se evita el contagio

La gripe aviar H5N1 se ha convertido en un tema de gran importancia para la salud pública y la seguridad alimentaria. Este fenómeno está relacionado con la propagación del virus de la gripe entre las aves domésticas y salvajes (incluso se ha detectado en gatos domésticos), pero desde que el virus ha mutado está infectando cada vez a más mamíferos y también a los humanos, entre ellos el 6 de enero la muerte de una persona hospitalizada en Luisiana.

En los últimos años, los virus H5N5 han ampliado su rango geográfico y de huéspedes, lo que ha resultado en un aumento de las detecciones y de los eventos de mortalidad descritos en gaviotas y cuervos. Y ahora se produce una nueva expansión tanto en el norte de Europa como en Canadá. Se observó un mayor contagio entre las aves domésticas en Noruega, el Reino Unido e Islandia, donde las autoridades confirmaron la muerte de tres gatos, una hembra adulta y dos gatitos de 10 semanas.

Alerta en España

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) acaba de publicar una actualización de la situación epidemiológica en Europa y la declaración de riesgo alto de influenza aviar en España.

Así, el ministerio explica que, desde el 1 de julio hasta el 15 de enero de 2025, han sido comunicados a través de ADIS 341 focos en aves de corral y 684 en otras aves no de corral, silvestres incluidas.

Desde el MAPA señalan que durante los últimos meses se han detectado brotes de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP) en aves de corral y en aves cautivas, así como en aves silvestres, principalmente en la zona centro y norte de Europa.

De hecho, el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) recoge este viernes que Alemania, Francia, Italia, Hungría, Polonia y Portugal son los últimos países que han notificado a la Comisión brotes en aves de corral.

A ello se suma la bajada de temperaturas en España durante el mes de enero. Todo ello "hace recomendable aumentar el nivel de riesgo a nivel nacional y aplicar medidas de mitigación de riesgo en aras de tomar un enfoque preventivo en aplicación del principio de precaución", según el documento del MAPA.

En particular, incide en que, en las últimas semanas, se ha producido un aumento en el número de casos detectados, tanto en aves silvestres como en aves de corral, “lo que indica una tendencia al empeoramiento de la situación con el consiguiente aumento de riesgo para España”.

Asimismo, han informado del aumento del nivel de riesgo en España y la activación de la Orden APA/2442/2006.

“Los casos notificados tanto en silvestres como en aves domésticas en nuestro entorno geográfico durante las últimas semanas, en particular con la notificación de focos en aves de corral en países vecinos (Francia y Portugal), junto con la bajada de temperaturas en España durante el mes de enero, así como los mapas de riesgo comarcal de presencia del virus basados en el modelo, hacen recomendable aumentar el nivel de riesgo a nivel nacional”, remarcan.

También destacan que hay que “aplicar medidas de mitigación de riesgo en aras de tomar un enfoque preventivo en aplicación del principio de precaución, que es en definitiva el objetivo de la activación de la Orden APA/2442/2006”.

Medidas frente a la gripe aviar

En el documento apuntan que a partir del 20 de enero se activará la orden en las zonas de especial riesgo, con la adopción de medidas preventivas. Así, entre las restricciones están la prohibición de criar aves al aire libre, aunque figuran casos excepcionales con condiciones estrictas, o la prohibición del uso del agua de depósitos a los que tengan acceso las aves silvestres, exceptuando que sea tratada para eliminar patógenos.

Además, otras de las medidas son la separación de especies, ya que no se permitirá la cría de gansos y patos conjuntamente con otras aves de corral, disminuyendo el peligro de contagio cruzado, o la suspensión de concentraciones de aves.

Igualmente, en las zonas de especial vigilancia también se aplican restricciones para apuntalar la bioseguridad, como la prohibición expresa de concentraciones de aves de corral y cautivas o la implementación de una mayor vigilancia pasiva.

“Se insta en todo caso, en particular en estas zonas de especial vigilancia, a las autoridades competentes a tomar las medidas específicas de información y concienciación para reforzar la vigilancia pasiva y la bioseguridad en la medida de lo posible, sobre todo en aquellas comarcas señaladas como de riesgo alto en base al mapa de riesgo semanal a nivel comarcal obtenido del modelo de evaluación de riesgo”, remarcan desde el MAPA.

Por último, en cuanto a zonas del resto del territorio nacional, el Ministerio insta a las autoridades competentes a tomar medidas generales de información y concienciación para reforzar la vigilancia pasiva y la bioseguridad en la medida de lo posible.

También afecta a los mamíferos

Hasta ahora se han notificado pocos casos de la virulenta cepa H5N5 en mamíferos, pero esta variante del virus aviar también parece haberse adaptado bien. La confirmación nos llega de los casos de zorros rojos y linces en Noruega y Finlandia, de nutrias en los Países Bajos y ahora también de zorrillos y mapaches en Canadá, cerca de Charlottetown, la capital de la Isla del Príncipe Eduardo. Según el informe, el virus H5N5, de origen exclusivamente euroasiático, ya se había detectado anteriormente en aves silvestres de la isla y de Nuevo Brunswick.

El grave problema de la leche

Tras la caza y el contacto directo con un ave enferma, la primera fuente de contagio entre mamíferos parece ser la leche cruda. Esto es común tanto al N5, en el caso de los dos gatitos que bebieron la leche de su madre infectada en Islandia, como al N1, cuyos casos se deben a brotes entre vacas lecheras que no parecen disminuir, a pesar de las recomendaciones. Un hombre de California, Joseph Journell, de San Bernardino, informó recientemente que su gato atigrado, Alexander, y un gato de esmoquin, Tuxsie, murieron en noviembre. Afirma que se enfermaron después de beber leche cruda retirada del mercado por Raw Farm of Fresno.

Un tercer gato, Big Boy, sobrevivió tras ser infectado con el virus de la influenza aviar H5N1. Casi una docena de gatos en California han muerto después de consumir leche cruda o alimentos crudos para mascotas contaminados con influenza aviar. Las autoridades sanitarias han advertido en varias ocasiones que no se debe comer carne de ave cruda ni leche no pasteurizada. “Es horrible cuando te das cuenta de que eres tú quien realmente les dio la leche que los mató”, dijo el hombre de 56 años que admitió haber bebido esa leche Raw Farm pero no haber tenido consecuencias.