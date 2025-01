Bombazo y divorcio en el fútbol español: "Ni siquiera podía salir a comprar comida para los perros"

Vitor Roque está viviendo una montaña rusa desde que llegó a Europa procedente del Athletico Parananese brasileño. El joven delantero de 19 años aterrizó en Barcelona como una apuesta de futuro en el club azulgrana, pero nunca llegó a disfrutar de los minutos que esperaba a las órdenes de Xavi. Con la llegada de Hansi Flick, el delantero se marchó cedido al Real Betis, donde lleva cuatro goles en liga.

Motivos del divorcio

Ahora parece que se avecina otro cambio en la vida del brasileño, pues su mujer, la diseñadora de moda Dayana Lins, le habría pedido el divorcio tras tan solo un año después de casarse. La boda se celebró en diciembre de 2023, antes de que la pareja iniciara su periplo europeo, pero según ha contado Lins en las redes sociales, el cambio de continente no le sentó bien a Vitor Roque.

"Las redes sociales es que podemos compartir experiencias de cosas que hemos vivido y tal vez tener un poco de experiencia de lo que ha vivido la otra persona y tener más empatía", empieza Dayana en un vídeo recientemente publicado en Instagram. Comenta lo complicado que fue dejar atrás una vida en Brasil, alejada de "sus padres, la universidad y el trabajo", pero que dio el paso por "la pareja en que creí".

Entre las declaraciones más destacadas, la diseñadora comenta que la actitud de Vitor Roque cambió tras su llegada a Barcelona. Por ejemplo, comenta que pasó a depender de la aprobación del jugador para realizar incluso las actividades más cotidianas: "Había situaciones como no saber si puedes comer lo que hay en la nevera, en tu propia casa" o que "no podía salir a comprar comida para los perros y tenía que pedirle a otros que la compraran", explica.

Cambio de actitud al llegar a Europa

Dayana Lins ya había comentado en una entrevista a Leo Días Portal que desde octubre del año pasado empezó a tratarle de manera "grosera" y que, pese a intentar reconducir la situación, no funcionó. En este sentido, achaca el cambio de actitud del jugador al estrés que le generaba su situación profesional.

A partir de entonces, Vitor Roque se alejó emocionalmente de ella y no le prestaba la atención que ella requería, ni siquiera cuando sufrió un accidente doméstico. Además habló de "situaciones que fueron más serias, sobre lealtad", aunque no quiso avanzar nada más al respecto. Ahora, tras este tiempo donde no se ha sentido feliz, ha decidido poner fin a la relación.