Se hace pasar por Brad Pitt, le dice que tiene cáncer, y le estafa 830.000 euros: así se urdió el timo viral

Una estafa generada por inteligencia artificial que tiene como protagonista a Brad Pitt está causando un gran revuelo en Francia.

Una diseñadora de interiores francesa, conocida como Anne, fue víctima de una estafa de 830.000 euros después de que la engañaran haciéndole creer que mantenía una relación con el actor de Hollywood y que él necesitaba dinero para un tratamiento contra el cáncer.

La historia de la mujer de 53 años fue transmitida en el programa de televisión francés Sept à Huit de TF1, donde reveló que había sido estafada por individuos que se hacían pasar por Brad Pitt. Utilizaron redes sociales falsas y tecnología de creación de imágenes con inteligencia artificial para elaborar una estafa elaborada y desgarradora.

En el episodio, Anne compartió cómo recibió un mensaje de alguien que decía ser Jane Etta Pitt, la madre del actor, diciéndole que ella era exactamente la mujer que su hijo necesitaba.

Poco después, empezó a recibir mensajes de lo que no sabía que era una imitación de Brad Pitt hecha por una IA. Anne se estaba divorciando de un empresario millonario en ese momento y, a lo largo de un año, su "amante" le enviaba declaraciones de amor e incluso le pedía que se casara con él.

“Al principio me dije a mí misma que era una farsa, que era ridículo”, explicó Anne en Sept à Huit. “Pero no estoy acostumbrada a las redes sociales y no entendía realmente qué me estaba pasando”.

“Hay pocos hombres que te escriben así”, dijo a los medios franceses. “Me encantó el hombre con el que estaba hablando. Sabía cómo hablar con las mujeres y estaba muy bien estructurado”, explicó.

Una vez que se estableció el vínculo de confianza, llegaron las peticiones de dinero, ya que el estafador comenzó a enviarle artículos de lujo como regalo a Anne. Sin embargo, le dijeron que ella tenía que hacerse cargo de los gastos de aduana, que por un bolso ascendían a 9.000 euros.

Cuando la hija de Ana advirtió a su madre que la estaban estafando, le dijo: “Ya lo verás cuando él esté aquí en persona y entonces le pedirás perdón”.

Finalmente, se enviaron fotos de IA que mostraban a Brad Pitt en el hospital con cáncer de riñón. Necesitaba dinero para el tratamiento, con la excusa de que la exesposa de Pitt en la vida real, Angelina Jolie, había congelado sus cuentas bancarias.

A pesar de las dudas de Anne, el “médico” de la falsa estrella le tranquilizó y le envió un correo electrónico explicándole que Pitt estaba luchando por sobrevivir. Fue entonces cuando Anne transfirió alrededor de 800.000 euros a una cuenta en Turquía.

Ella dijo: “Me costó hacerlo, pero pensé que podría estar salvando la vida de un hombre”.

Así se dio cuenta de la estafa

Fue solo cuando la estrella de Hollywood fue fotografiada en los medios el verano pasado con su actual pareja, Inès de Ramon, cuando Anne se dio cuenta de que había caído en una elaborada estafa.

“Me pregunto por qué me eligieron para hacer tanto daño -declaró a TF1-. Nunca he hecho daño a nadie. Esta gente se merece el infierno”.

Desde que se emitió el episodio de Sept à Huit el domingo 12 de enero, la historia de Anne se ha vuelto viral. Sin embargo, en lugar de celebrar a alguien lo suficientemente valiente como para hablar y exponer sus vulnerabilidades o encender debates sobre cómo regular aún más la inteligencia artificial para evitar mejor estas estafas, la vergonzosa respuesta ha sido una ola de acoso cibernético hacia Anne.

Fue blanco de críticas en las redes sociales y en un sketch satírico en uno de los programas de radio más importantes de Francia. El equipo de fútbol Toulouse FC, que juega en la primera división de Francia, se burló de ella en X: "Hola Anne, Brad nos dijo que estaría en el estadio el miércoles para #TFCLAVAL. ¿Y tú? Hemos incluido el enlace para comprar tu entrada. Nos vemos el miércoles".

Muchos usuarios de las redes sociales consideraron que la publicación era indecente, por lo que el equipo de fútbol la borró y pidió disculpas: "Entendemos que nuestro tuit puede haber sido malinterpretado y nos disculpamos sinceramente. Lamentamos profundamente si nuestros comentarios transmitieron un mensaje negativo. Gracias por sus comentarios sobre este error. Prometemos ser aún más cuidadosos y perspicaces en el futuro".