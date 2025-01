La aterradora verdad sobre el bacon o tocino: por qué debes de dejar de comerlo

El bacon o tocino, deliciosamente salado y crujiente, también añade sabor a nuestros platos favoritos.

Por muy tentador que sea, la triste verdad es que no hace ningún favor a nuestra salud. Cada vez hay más científicos preocupados por la necesidad de que los paquetes incluyan advertencias sanitarias. Considerado un alimento ultraprocesado (UPF), el médico Chris van Tulleken, autor del exitoso libro Ultra-Processed People: The Science Behind Food That Isn't Food (Gente ultraprocesada: la ciencia detrás de los alimentos que no son alimentos) , quisiera ver etiquetas que advirtieran a las personas de que reduzcan su consumo. "Me gustaría que hubiera una campaña de salud pública que advirtiera a las personas sobre la investigación sobre los UPF , que es muy sólida", asegura a The Relegraph.

Entonces, ¿por qué es tan malo para nuestra salud y, fundamentalmente, cuánto podemos comer sin sufrir daño?

¿Qué es exactamente el tocino?

“El tocino se obtiene de varios cortes de carne de cerdo que se curan, ya sea en seco o en húmedo”, explica Clare Thornton-Wood, dietista registrada y portavoz de la Asociación Dietética Británica. El tipo curado en seco se frota con sal y condimentos, mientras que el tipo curado en húmedo se remoja en salmuera (agua salada) y también se le puede inyectar, explica.

El tocino se compra tradicionalmente en lonjas ahumadas o sin ahumar, que pueden ser bacon trasero (del lomo) o tocino veteado de la panza, pero también está disponible en piezas más grandes que se pueden hervir o asar, señala Thornton-Wood.

Por cada dos lonjas, el tocino sin ahumar tiene alrededor de 120 calorías, 8,6 g de grasa, 3,3 g de grasa saturada y 1,6 g de sal. El ahumado, por su parte, contiene un poco menos de grasa saturada (2,8 g) pero un poco más de sal (1,7 g). El tocino entreverado contiene más grasa (10,2 g) y grasa saturada (3,9 g) que el tocino de espalda, pero menos sal (1,2 g).

¿Por qué el tocino es tan malo para la salud?

1. Contiene nitratos y nitritos

Los nitratos y nitritos son conservantes que habitualmente se añaden al tocino para aumentar su vida útil, agregar sabor y realzar su tono rosado.

Estos compuestos experimentan una reacción química con la proteína del tocino y forman sustancias químicas tóxicas llamadas nitrosaminas, que se han relacionado con el cáncer de intestino y otros tipos de cáncer. Como resultado, el tocino ha sido clasificado como cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.

Sin embargo, los nitratos se encuentran de forma natural en vegetales como la rúcula, las verduras de hoja verde, las zanahorias y las remolachas.

“En su forma natural, los nitratos tienen beneficios para la salud”, afirma Thornton-Wood. Por ejemplo, se ha descubierto que el jugo de remolacha reduce la presión arterial debido a su alto contenido de nitratos. “La razón por la que no existe riesgo con las verduras es porque no son una fuente rica en proteínas [por lo que no hay una reacción química]”.

2. Está lleno de grasas saturadas

El tocino contiene hasta 4 g de grasa saturada por cada dos lonchas. A modo de comparación, se supone que las mujeres no deben consumir más de 20 g de grasa saturada al día, mientras que a los hombres se les recomienda limitarse a un máximo de 30 g, aunque cuanto menos, mejor.

“Se sabe que el consumo elevado de grasas saturadas está relacionado con enfermedades cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares”, afirma Thornton-Wood.

Las grasas saturadas aumentan los niveles de lipoproteína de baja densidad (LDL) o colesterol “malo” en la sangre, lo que potencialmente conduce a la formación de placas dentro de las arterias y su bloqueo.

“La grasa también tiene muchas calorías”, señala. Cada gramo de grasa contiene nueve calorías, lo que supone más del doble de la cantidad de calorías que contiene un gramo de carbohidratos o proteínas. Por lo tanto, puede contribuir al aumento de peso, afirma Thornton-Wood.

3. Es ultraprocesado

El tocino está clasificado como un alimento ultraprocesado, lo que significa que contiene ingredientes que no encontrarías en la alacena de tu cocina, dice Thornton-Wood. Esta clasificación se debe al uso de conservantes como nitrito y nitrato de sodio, explica.

Las dietas ricas en alimentos ultraprocesados se han relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 , cáncer y mala salud mental.

“Hay una pequeña salvedad: si hicieras tocino en casa solo con sal, no sería ultraprocesado”, señala.

¿Cuál es la forma más saludable de cocinar tocino?

Para que el tocino sea lo más saludable posible, comienza por comprar bacon sin envasar o medallones de tocino (que es solo la carne magra sin la grasa que la rodea), recomienda Thornton-Wood.

Luego, corta el exceso de grasa restante y cocina el tocino a la parrilla en lugar de freírlo, sugiere. Si prefieres freírlo, asegúrate de no agregar grasa adicional, como mantequilla o aceite, a la sartén cuando lo cocines.

Si bien algunos científicos recomiendan que las personas eviten por completo todas las formas de carne procesada, Thornton-Wood sugiere no comerla con una frecuencia mayor a una vez cada dos semanas. Siempre que sea posible, compre tocino sin nitratos ni nitritos, que tenga un menor contenido de grasa, sal y azúcar.