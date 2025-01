Los alumnos del Cervantes estrenan la Setmana del Mar

Este lunes comenzó la XXX edición de la Setmana del Mar, con la participación de los alumnos del grupo A del colegio Cervantes, que ya están disfrutando plenamente de las actividades. Las inclemencias meteorológicas, como suele ser habitual en estas primeras semanas del año, forzaron a intercambiar el orden previsto en el programa, aunque de momento se estima que se podrá realizar todo lo planificado, explicó ayer el Club Nàutic de Sant Antoni en una nota de prensa.

Los escolares se dedicaron el lunes a participar en distintos talleres y aunque ayer pudieron salir a navegar y continuaron con los talleres, la excursión a sa Conillera que se había contemplado por la mañana se tuvo que posponer al jueves. Hoy se realizará la tradicional salida a Formentera.

Cabe recordar que se presentaron un total de 38 trabajos al concurso de acceso para la Setmana del Mar, que ganaron los alumnos del grupo B del CEIP Sant Jordi, con su mascota ‘Filomena’, una morena. Además, se clasificaron Sant Jordi A, Es Vedrà A, Santíssima Trinitat, Guillem de Montgrí B, Can Coix A, Can Guerxo, Can Coix B, Portal Nou y el citado Cervantes A. Las diez aulas clasificadas, con un total de 199 alumnos, disfrutarán su semana de actividad entre el pasado lunes y el próximo 28 de marzo. Los grupos que no han sido seleccionados recibirán su compensación con la actividad ‘Un dia a la mar’, que se celebrará a continuación. Los trabajos presentados siguen expuestos en el vestíbulo de la sede social del Club Nàutic Sant Antoni, donde permanecerán hasta marzo.

Escolares del colegio Cervantes de Sant Antoni disfrutan desde el lunes de su semana de mar. / CNSA

La ‘Setmana del Mar’ es una actividad de educación ambiental y de convivencia, destinada a alumnos de 10 y 11 años, de quinto de Primaria. También incluye la celebración de unas jornadas especiales para alumnos con necesidades educativas especiales. Organiza el Club Nàutic Sant Antoni, con el patrocinio de la conselleria de Deportes y Juventud del Consell de Ibiza, la Caixa d‘Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa) i el Ayuntamiento de Sant Antoni, con la colaboración de la conselleria de Medio Ambiente y Educación del Govern.