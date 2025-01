Estas son las aerolíneas que ya no podrán volar en España: la lista negra de la UE

Las personas que habitualmente viajan en avión por trabajo o placer deben saber que la Unión Europea ha actualizado recientemente la Lista de Seguridad Aérea, es decir, su "lista negra" que contiene los nombres de las compañías aéreas no consideradas seguras y por ello ya no son aceptadas en los cielos europeos. Se trata de un control importante que nunca debe subestimarse, porque está en juego la seguridad del pasajero.

De estas actualizaciones periódicas es la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) la encargada de monitorear la situación en los cielos del mundo y reportar aquellas compañías que no respetan los estándares esperados. Hasta la fecha tenemos 129 aerolíneas en la lista negra. Empresas a las que ya no se les permite entrar con sus aviones en la eurozona. Estas 129 compañías provienen de 15 países diferentes y han sido consideradas no aptas para volar.

Entre las 129 se incluyen 22 compañías aéreas rusas , que fueron prohibidas por la Unión Europea no por motivos de seguridad, sino como medida sancionadora contra Rusia, implicada en el conflicto contra Ucrania.

Luego están las compañías que han presentado importantes problemas de seguridad , como Air Tanzania, Air Zimbabwe, Avior Airlines, Blue Wing Airlines, Iran Aseman Airlines, Fly Baghdad e Iraqi Airways. Otros países con empresas consideradas de alto riesgo, y por tanto monitorizadas, son Afganistán, Angola, Armenia, Congo, República Democrática del Congo, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Kirguistán, Liberia, Libia, Santo Tomé y Príncipe, Nepal, Sudán. De hecho, en estos casos muchas veces no se respetan las normas mínimas.

También están las aerolíneas que sólo pueden volar en los cielos europeos bajo ciertas condiciones, como Air Koryo , una compañía norcoreana, que sólo puede volar en los cielos europeos con aviones modelo Tupolev TU-204. Lo mismo ocurre con Iran Air , una compañía iraní que sólo puede volar a países de la UE con los modelos Fokker F100 y Boeing 747-200.