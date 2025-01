Críticas a Leonardo DiCaprio por lo que ha hecho durante los incendios de Los Ángeles

El comportamiento de la famosa estrella de Hollywood mientras huía del infierno californiano está causando mucha discusión. En definitiva, la mitad del mundo científico relaciona los cataclismos graves y trascendentales con el aumento de las temperaturas y, por tanto, con el cambio climático, ¿y qué hace el multimillonario campeón de las causas medioambientales? Se sube a un avión que expulsa gases contaminantes como nunca antes y se dirige junto a su novia Vittoria Ceretti a la encantadora localidad turística de Cabo San Lucas, México, a poco más de mil kilómetros al sur de Los Ángeles.

Ha molestado a la opinión pública (o mejor dicho, a quienes frecuentan las redes sociales) que, mientras 'su' Los Ángeles -donde nació, creció y se hizo famoso- arde desde hace días, él se fue a bordo de un avión privado. Él mismo, que se proclamó "guerrero" contra el cambio climático. Quien insta en cada ocasión -incluso en el discurso con el que recibió el ansiado Oscar- a la gente a comprometerse a contaminar menos y apoyar causas medioambientales. Quien ha financiado personalmente organizaciones pro medio ambiente con más de 80 millones de dólares a través de su propia organización, la Fundación Leonardo DiCaprio.

Más de 100.000 personas fueron evacuadas el fin de semana pasado en medio de los devastadores incendios en Pacific Palisades y Eaton (aún activos). Políticos, ecologistas y gente del espectáculo han acusado abiertamente a las autoridades californianas de no haber realizado un correcto trabajo de mantenimiento en la limpieza de la vegetación de las colinas, máxime cuando los partes meteorológicos pronosticaban la llegada de fuertes vientos. "Sabíamos que había vegetación que debía ser eliminada en 20 años ", dijo el ex candidato a la alcaldía de Los Ángeles, Rick Caruso, a Los Angeles Times. "Este incendio no podría haberse evitado, pero al menos podría haberse mitigado".