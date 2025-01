Estos son los hijos de Aramís Fuster que no quieren verla y su tormentosa historia familiar

Hace unos días la conocidísima Aramís Fuster, que participará en la próxima edición de GH VIP acudía a televisión, concretamente al programa 'Y ahora Sonsoles' para ofrecer una entrevista en la que contó la nula relación que actualmente tiene con sus dos hijos: Aramís y Karim, a quienes no ve desde hace unos 20 años y ni siquiera conoce a sus nietos. El programa se puso en contacto, en directo, con uno de ellos para intentar mediar en este problema familiar.

Fuster explicó que la relación con sus hijos se cortó de manera abrupta y sin discusiones previas, algo que le resulta incomprensible. "No se puede ser más feliz de lo que yo he sido con mis hijos. Los he adorado, y los voy a seguir adorando hasta que me muera", aseguró. Además, recordó los sacrificios realizados para darles la mejor vida posible: "Trabajé en programas que a veces me apetecían y a veces no, pero había que alimentarles y pagar colegios".

La vida de María Antonia Perez Sánchez -nombre real de Aramís Fuster- no solo ha trascurrido en los platós de televisión, detrás del personaje de ‘bruja’ televisiva se esconde una historia personal que pocas veces ha sido contada. La catalana es madre de dos hijos, Karim y Aramis, ambos distanciados de ella desde hace unos 20 años. Una relación rota que, según la vidente, tiene un culpable, su exmarido y padre de sus hijos Joseph Mateo. Aramís llegó afirmar que había sufrido malas tratos por parte del que fuera su esposo, unas acusaciones que jamás llegaron a comprobarse.

En el transcurso del programa, Sonsoles Ónega comunicó a Fuster la respuesta de su hijo Karim, quien rechazó cualquier contacto con ella: "Ha dicho que no le volvamos a llamar. Que no quiere saber nada de ti. Me duele en el alma y me está rajando el decírtelo". Ante esta declaración, Fuster admitió que ya intuía ese desenlace: "Le pedí a Karim el teléfono de su hermana y no me lo dio. Me dijo: 'Le estoy protegiendo de ti'. ¿Protegiendo de qué? Solo quiero saber si está bien".

"Mi teléfono hace 22 o 23 años es el mismo y no ha llamado. En su momento yo intenté recuperar la relación, pero es imposible. Es imposible relacionarse con ella", decía el propio Karim el año pasado a través de una llamada telefónica al programa ‘Sálvame’. Aramís- que escuchó la llamada en directo- parecía romperse ante la dureza de las palabras de su hijo, pero rápidamente se recompuso para responder con su habitual postura en televisión: "Yo no tengo familia. Mis hijos han renegado de mí y yo cierro la persiana. No tengo hijos", asentía con gesto serio.

La situación es igualmente complicada con su segunda hija, Aramís, con quien tampoco tiene relación. Aunque no dio detalles específicos sobre el origen del conflicto, señaló que ambos la tienen bloqueada, lo que le impide cualquier intento de acercamiento.

Visiblemente afectada, Aramís lanzó un mensaje de desesperación y reconciliación: "Ya no quiero vivir. Si no tengo ni a mis hijos ni a mi madre, ¿para qué lucho? No quiero sobrevivir. Estoy muy enferma y quiero, antes de irme, ver a mis hijos, aunque sea de lejos".