10 remedios caseros (y efectivos) para combatir la gripe

Los síntomas de la gripe pueden causar un mundo de malestar, desde fiebre y tos hasta dolor de garganta , congestión nasal, dolores y escalofríos. Pero hay formas de sentirse mejor.

Los medicamentos antivirales recetados pueden aliviar los síntomas de la gripe si se toman poco después de enfermarse. Sin embargo, en muchos casos, es posible que todo lo que necesite para aliviar los síntomas leves o moderados de la gripe sean remedios caseros sencillos .

Aquí hay 10 remedios naturales para la gripe:

1. Beber líquidos. La gripe puede deshidratarte, especialmente si tienes vómitos o diarrea . Por lo tanto, asegúrate de beber suficiente líquido. El agua está bien, al igual que los jugos de frutas y las bebidas con electrolitos. Es mejor que evites las bebidas con cafeína, ya que la cafeína es diurética. El té de hierbas con miel puede aliviar el dolor de garganta . Si sientes náuseas, intenta tomar pequeños sorbos de líquido; los tragos pueden hacerte vomitar. ¿Cómo puedes estar seguro de que estás bebiendo suficiente líquido? La orina debe ser de color amarillo pálido, casi incolora.

¿Y qué tal beber alcohol? De ninguna manera. “Cuando tienes gripe, lo último que quieres hacer es beber alcohol”, asegura William Schaffner, presidente de medicina preventiva en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. “Te da sueño, y la gripe ya tiene ese efecto”.

2. Beba un poco de sopa. Durante generaciones, los padres cariñosos han servido sopa de pollo a los niños con resfriados y gripe. Pero, ¿tenía razón la madre? Es posible. Un estudio publicado demostró que la sopa de pollo puede ayudar con los síntomas de las infecciones del tracto respiratorio superior, como la gripe.

“Creo que la sopa de pollo ayuda a aliviar los síntomas”, afirma el Dr. Reid B. Blackwelder, profesor de medicina familiar en la Universidad Estatal del Este de Tennessee en Kingsport. Pero no todos los médicos están de acuerdo en que la química por sí sola explique los aparentes beneficios de la sopa. “Cuando te inclinas sobre un tazón de sopa de pollo caliente y el vapor te sube por la nariz, te sientes mejor”, afirma Schaffner. “Pero parte [del beneficio] es claramente emocional. Simplemente te hace sentir mejor que alguien te prepare la sopa”.

3. No te muevas del sofá. Escucha a tu cuerpo. Si te dice que no hagas ejercicio, no lo hagas. Si te insta a pasar todo el día en la cama, hazlo. No sigas con las tareas diarias ni siquiera cuando tengas síntomas graves de resfriado o gripe . El descanso es “otra forma de apoyar la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones”, dice Blackwelder.

Y no escatimes en horas de sueño nocturno. “Los buenos ciclos de sueño ayudan al buen funcionamiento del sistema inmunológico, por lo que es importante dormir ocho horas completas cada noche”, afirma Schaffner.

4. Humedezca el aire. Respirar aire húmedo ayuda a aliviar la congestión nasal y el dolor de garganta . Una buena estrategia es darse una ducha con vapor varias veces al día, o simplemente abrir la ducha y sentarse en el baño durante unos minutos, inhalando el vapor. Otra es utilizar un humidificador de vapor frío. Límpielo con frecuencia para asegurarse de que no tenga moho ni hongos.

5. Haz una tienda de campaña. ¿Necesitas una forma rápida de abrir las vías respiratorias obstruidas? Pon a hervir agua en una olla y retírala del fuego. Cubre tu cabeza con una toalla, cierra los ojos e inclínate sobre el agua debajo de la "tienda de campaña", respirando profundamente por la nariz durante 30 segundos. David Kiefer, MD, instructor clínico de medicina familiar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en Seattle, recomienda agregar una o dos gotas de aceite de menta o eucalipto al agua para obtener un poder adicional para eliminar la flema. Repite esto tantas veces como sea necesario para aliviar la congestión.

6. Pruebe con una compresa tibia. Un paño tibio en la frente y la nariz es una excelente manera de aliviar el dolor de cabeza o de los senos nasales .

7. Alguna pastilla. Las pastillas para la tos , las pastillas para la garganta y los caramelos duros pueden ser sorprendentemente eficaces para aliviar la tos o el dolor de garganta. Algunos médicos, incluido Kiefer, apuestan por las pastillas que contienen olmo resbaladizo. Otros recomiendan pastillas de zinc para ayudar a acortar los síntomas del resfriado , aunque Schaffner no está convencido de su eficacia. "Si tienen algún efecto [contra los resfriados y la gripe], es muy pequeño", dice. "Ojalá su efecto fuera tan bueno como malo es su sabor".

8. Haga buches y escupa. Hacer gárgaras con agua salada ayuda a eliminar la mucosidad espesa que se puede acumular en la parte posterior de la garganta, especialmente después de haber estado acostado. También puede ayudar a aliviar la congestión de oídos, dice Kiefer.

9. Pruebe la irrigación nasal. Para aliviar la congestión nasal y el goteo posnasal (y tal vez reducir el riesgo de contraer una infección sinusal ), algunos médicos recomiendan la irrigación nasal . Puede comprar un Neti Pot en tiendas de alimentos naturales y farmacias, u optar por una botella de solución salina. Vierta agua salada en una fosa nasal y deje que salga por la otra, despejando así los conductos nasales. Puede comprar una solución salina ya preparada o prepararla mezclando sal y agua tibia esterilizada o destilada.

10. Consiga un cuidador. Un cuidador no puede bajarle la temperatura ni curarle el dolor de garganta, pero “tener a alguien que lo arrope y le traiga líquidos es muy reconfortante”, dice Blackwelder. Si un amigo o familiar se ofrece a ayudar, aunque sea solo para pasar a ver cómo está, agradezca sus bendiciones y acéptelo.