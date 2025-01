Talento precoz y el John Coltrane de la 'xeremia' en el festival folklórico de Sant Antoni

En enero de 1981 se celebró en el Cine Regio de Sant Antoni la primera edición del Festival de Balls, Música i Cançó Popular de sa Nostra Terra. Entonces ya participó como balladora una pequeña Cristina Ribas que este domingo volvió al Regio, pero como organizadora del evento, ya que este año le corresponde a la colla de preside, la de Buscastell, encargarse de que este encuentro sea un éxito.

«Este festival no pertenece a nadie en concreto. Son las seis colles de ball pagès que hay en el municipio de Sant Antoni las que nos encargamos, de manera rotatoria, de organizarlo», comenta Ribas antes del inicio de las actuaciones. La presidenta del Grup Folklòric Sa Colla de Buscastell comenta que los portmanyins tienen este festival «muy interiorizado, lo sienten muy suyo», y que, para ellos, se trata de «es festival des Cine Regio» porque «siempre se ha celebrado aquí. Además, ¡en Sant Antoni no tenemos ningún otro auditorio!».

En este festival deben estar representadas tres facetas de la cultura popular: el baile, la música y la canción. A diferencia de otros certámenes en los que se producen intercambios con grupos folklóricos de la Península, en este caso todos son exclusivamente de Balears. Este año, los invitados son tres cantadors de Formentera y la Agrupació Folklòrica Aire de Monti-Sion de Porreres, Mallorca.

«Han estado cuatro días en Ibiza con nosotros y les hemos llevado por todas partes. Creo que están encantados», comenta Ribas. Una impresión que luego confirmarán los propios mallorquines durante su intervención.

Gaitas y jotas

El festival, conducido y presentado por el músico Bartomeu Tur Marí, arranca con la intervención de los gaiteros José Manuel Ruiz y Vicent Frit que, acompañados de castanyoles y espasí, tocan melodías poco conocidas por el gran público: ‘Es coll des tegell’, de Micolau des Savinar; ‘Es carrer de l’alegria’, de Xumeu Joan; ‘Es güelu’, de Vicent Cardona Frit, y los temas de autor desconocido ‘Dame un beso, por favor’, ‘Sa companyona des Figueral’ y ‘Una sonada d’en Savinar’.

Pep Ferrer Marí y Genoveva Tur Tur cantan mientras Laia Marí espera su turno. / J.A.Riera

Ambos músicos interpretan unaa melodías serpenteantes, acompañadas por un hipnótico ritmo que marcan las castanyoles y el espasí, y que son capaces de sumergir en un trance al oyente más atento. «Hemos escogido unas melodías para gaita muy poco habituales y poco conocidas», explica José Manuel Ruiz al terminar su actuación: «Hay centenares de canciones, pero siempre suenan las mismas, cuando en realidad contamos con un gran repertorio. Hemos escogido hacer algo distinto». Ruiz señala también que han incorporado canciones con autores conocidos para homenajear a estos creadores: «Hay sonadors que todavía componen a día de hoy, y es importante tenerlos presentes», asegura.

Después es el turno de la actuación del grupo folklórico de Porreres, fundado en el año 1975 con el objetivo de la «investigación y divulgación del baile, la música y la indumentaria tradicional mallorquina» y también «fer festa y animar los encuentros en los pueblos». Desde el año 1993 este grupo cuenta con una escuela de baile que, en la actualidad, agrupa a un centenar de alumnos de todas las edades, lo que muestra su importancia y arraigo.

En el escenario del Regio, los de Porreres ofrecen un repertorio basado en jotas y fandangos —«en Menorca también hay fandangos, pero los tradicionales mallorquines son un poco más lentos» aclaran— e interpretan la ‘Jota nova’, ‘Jota de Sant Antoni’, ‘Fandangos des vi’, ‘Bolero de Santa Maria’, ‘Jota de Llevant’ y cierran con la ‘Jota de Sant Roc’, en homenaje a uno de los patrones de Porreres.

Actuación de la Agrupació Folklòrica Aire de Monti-Sion de Porreres. | J.A.RIERA

Relevo generacional

Llega ahora el turno de la canción de glosa y redoblada, que llega desde Formentera de la mano de Pep Ferrer Marí, Genoveva Tur Tur y Laia Marí Ferrer. Representan la continuidad generacional de este arte ancestral, desde Pep Ferrer con sus 87 años hasta su bisnieta Laia Marí, de solo diez, con Genoveva Tur como eslabón central.

«De joven siempre he cantado glosa. Recuerdo que nos juntábamos los amigos y nos pasábamos las noches de risas, intercambiando canciones. Después mis amigos tuvieron que emigrar a Mallorca porque entonces Formentera era una isla muy pobre, y en las cartas que nos enviábamos incluíamos también versos de gloses que nos inventábamos», recuerda Pep Ferrer: «Luego me casé, me pasaba la vida trabajando y me olvidé un poco de la música, pero cuando me jubilé he vuelto a hacer gloses y a cantarlas», comenta con la sonrisa de quien sabe que la música le ha dado una vida nueva.

Pep Ferrer y Genoveva Tur practican la cançó bessona redoblada, en la que un hombre y una mujer se intercambian puyas, lo que es una representación satírica de una relación tóxica de las de toda la vida. Unos intercambios de mandobles verbales que los asistentes siguen con atención y que también ríen tras algún verso especialmente malintencionado. «En Formentera no existe la improvisación en el cant redoblat, sino que explicamos historias, las elaboramos y se memorizan», explica Genoveva Tur.

La gran pequeña sorpresa

La gran sorpresa es la actuación de la pequeña Laia Marí, que actúa en un escenario por segunda vez en su vida. «Ja que mus han convidat / he vingut de bona gana / No m’he fet pregar / i m’he aixecat de matinada», canta Marí, que simboliza la esperanza de que se mantenga el relevo generacional en este arte: «Está difícil. Antes los jóvenes se juntaban desde las ocho de la tarde y podías estar toda la noche, hasta la salida del sol, cantando gloses. Teníamos mucho repertorio. Ahora los jóvenes tienen otras distracciones», comenta Genoveva Tur.

Tras esta actuación, Bartomeu Marí realiza un homenaje a la recientemente fallecida Catalina Ribas Marí Puvil: «Nos ha dejado esta semana y durante muchos años ha estado aquí con nosotros, actuando en este escenario. Allí donde se encuentre, seguro que está orgullosa de contemplar cómo las tradiciones se mantienen fuertes entre nosotros».

Actuación de Sa Colla de Buscastell. | D.V.

Es el turno para el portmanyí Vicent Frit, que ofrece una virtuosa intervención con la xeremia. «Hoy Vicent juega en casa, y seguro que logra que la sala tiemble», comenta el presentador del acto, y no se equivoca, ya que Vicent Frit se entrega con unas variaciones arriesgadas que, salvando las distancias, recuerdan a un John Coltrane pero con xeremia. Después, remata su intervención con una canción en la que glosa las bellezas de Sant Antoni.

Es el momento final del festival, cuya guinda la ponen los organizadores, Sa Colla de Buscastell, que no puede estar al completo al encontrarse muchos de sus componentes en la Península, pero que realizan una estupenda actuación antes de la despedida definitiva. La nueva cita será el año que viene y, sin lugar a dudas, volverá a ser en el Regio.

