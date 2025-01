Científicos alertan: los niños se están enfermando por estar en contacto con esta sustancia

La epidemia es silenciosa y en gran medida pasa desapercibida para los medios de comunicación, pero las cifras son asombrosas. En un artículo de revisión publicado el miércoles 8 de enero en el New England Journal of Medicine , 25 investigadores especializados en salud ambiental advierten sobre el continuo aumento de enfermedades no transmisibles que afectan a los niños y que son causadas por la exposición al bajo nivel de ruido de las sustancias químicas sintéticas presentes en el medio ambiente. medio ambiente, objetos cotidianos y la cadena alimentaria. Los autores, procedentes de 17 instituciones científicas europeas y americanas, piden una revisión regulatoria urgente, en Estados Unidos y Europa, para excluir sustancias cuyos efectos nocivos no hayan sido probados rigurosamente, informa Le Monde.

“Durante el último medio siglo, las tasas de enfermedades no transmisibles se han disparado entre los niños. La incidencia de cánceres pediátricos ha aumentado un 35%. La frecuencia de anomalías congénitas del tracto genital masculino se ha duplicado , escriben. Los trastornos del neurodesarrollo [retraso en el desarrollo intelectual, dispraxia, disgrafía, trastornos de atención, hiperactividad, etc.] afectan hoy a uno de cada seis niños y se diagnostica un trastorno del espectro autista en uno de cada treinta y seis niños. La prevalencia del asma pediátrica se ha triplicado. La obesidad casi se ha cuadruplicado y ha provocado un fuerte aumento de la diabetes tipo 2 entre niños y adolescentes".

Estas cifras sorprendentes afectan a los niños americanos, pero los investigadores indican que estas enfermedades también están aumentando en Europa. A nivel de la Unión Europea, los autores indican, por ejemplo, que los cánceres pediátricos han aumentado entre un 0,5% y un 1% anual desde los años 1970, o que la prevalencia del autismo ha aumentado del 0,2% en niños de 5 a 10 años. 18 en 1990 a aproximadamente el 1,4%. Al igual que en Estados Unidos, el asma se ha triplicado en los últimos cincuenta años en Europa y afecta a poco menos de uno de cada diez niños. En Estados Unidos como en Europa, la fertilidad masculina está colapsando al mismo ritmo: la densidad del esperma ha perdido alrededor del 60% en cinco décadas.

Una situación que empeora

Los autores indican que hoy en día hay en el mercado 350.000 sustancias químicas sintéticas, cuatro quintas partes de las cuales no han sido objeto de ningún estudio toxicológico. Sin embargo, hoy en día, escriben los científicos, existe "una amplia gama de pruebas" que vinculan la exposición perinatal o prenatal a sustancias químicas con el aumento de todas las enfermedades no transmisibles en los niños, así como con la pérdida de capacidades cognitivas, indexadas en el coeficiente intelectual ( CI) puntos. Desde finales de los años 1990, el número de estudios publicados sobre los efectos nocivos de la exposición a sustancias químicas en los niños ha aumentado de mil por año a más de 11.000 en 2020, señalan los investigadores para quienes la realidad de los efectos nocivos no deja lugar a dudas.

Además, el hecho es reconocido por las propias autoridades. Un estudio confidencial de los servicios de la Comisión Europea, revelado en julio de 2023 por Le Monde y The Guardian , indica que la retirada de las sustancias más peligrosas del mercado europeo ahorraría hasta 31 mil millones de euros en costes sanitarios y en productividad económica. La razón es la laxitud de las regulaciones vigentes a ambos lados del Atlántico.