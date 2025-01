Un científico lanza una bebida sin alcohol pero que te desinhibe y te 'emborracha' sin resaca: es esta

Existe una creciente sed de bebidas sin alcohol. En los últimos años, una oleada de bares sin alcohol han abierto sus puertas en todo el mundo y el verano pasado Guinness triplicó la producción de su cerveza negra de cero grados.

Desde licores y bebidas sin alcohol hasta vinos y cervezas sin alcohol , el movimiento de los curiosos sobrios no muestra signos de desaceleración, con la generación Z y los millennials practicando la sobriedad. Pero si bien las mezclas sin alcohol ofrecen un sabor convincentemente similar, ¿qué pasaría si también pudieran brindarte el mismo subidón sin la cabeza aturdida y la resaca debilitante de la mañana siguiente?

Durante años, David Nutt, neuropsicofarmacólogo del Imperial College de Londres y cofundador de GABA Labs, ha estado jugando con la idea de una bebida alcohólica sintética que imite los mismos efectos eufóricos del alcohol, sin ninguna de las resacas que arruinan el fin de semana.

Desde 2016, el ex zar de las drogas, que fue despedido tras afirmar que el cannabis, el éxtasis y el LSD eran menos dañinos que el alcohol, ha estado trabajando en el desarrollo de dicha molécula. En 2021, GABA Labs lanzó Sentia Spirits, los primeros licores del mundo a base de plantas y con ingredientes botánicos que tienen un 0 % de alcohol, pero que aún así te hacen sentir mareado. "Es una bebida que se basa en la ciencia del alcohol, en particular en las dosis bajas de alcohol que te relajan y te hacen más sociable", le dice Nutt a The Independent .

Sentia es lo que Nutt llama un “espíritu GABA”. El GABA, o ácido gamma-aminobutírico, para darle su nombre completo, es un neurotransmisor inhibidor del cerebro que produce un efecto calmante. Cuando bebes una bebida alcohólica, esas moléculas de alcohol se unen a los receptores GABA y hacen que se potencien los efectos sedantes y relajantes del GABA.

La bebdida sin alcohol Sentia / Sentia

Los científicos (incluido Nutt) llevan mucho tiempo estudiando hierbas como la raíz de valeriana y su impacto en el GABA . “Hemos pasado años investigando la bioquímica de las hierbas para encontrar aquellas que contengan moléculas de GABA y también aquellas que tengan un historial de producir efectos relajantes y calmantes”, explica Nutt.

Nutt afirma que, al combinar varias hierbas y productos botánicos que potencian y promueven el GABA en una mezcla, él y su equipo han podido desarrollar una "alternativa eficaz a beber niveles bajos de alcohol". Básicamente, es una bebida sin alcohol que te hará sentir lo suficientemente cómodo como para contar secretos, suavizar los problemas de un día duro y relajarte al final de la noche.

Actualmente, Sentia produce dos bebidas diferentes: Sentia red y Sentia black. Sentia red es la bebida a la que recurres cuando necesitas relajarte un miércoles por la noche o cuando buscas una bebida para una primera cita. Con diferentes hierbas y el ingrediente principal GABA, Sentia black es una bebida más activa para ocasiones sociales y fiestas más amplias.

¿Funciona para todos? “Depende de la sensibilidad de cada persona”, dice Nutt. “Existe evidencia de que el sistema GABA se vuelve un poco menos sensible cuando se bebe mucho alcohol y, para ser honesto, si se bebe mucho, es posible que no se obtenga ningún efecto”.

Pero, por muy eficaz que sea o no, Sentia no es el objetivo final, sino un mero paso intermedio en el camino hacia la búsqueda de un ingrediente que potencie el GABA e imite los efectos positivos del alcohol. Nutt espera que, en el futuro, una molécula que se pueda licenciar a las empresas de bebidas para que puedan añadirla a las cervezas, los licores y los vinos sin alcohol. “Es un gran reto”, afirma. “Hemos creado moléculas que realizan esa función, pero todavía no hemos optimizado la que queremos llevar a las pruebas de seguridad y de los alimentos”.

GABA Labs dice que espera completar las pruebas de la FDA de alcarelle en los EE. UU. para 2026, y que el ingrediente esté disponible para comprar en 2027. Hasta entonces, para quienes intentan dejar el alcohol, la mezcla de bebidas espirituosas botánicas de Sentia podría ser la solución.