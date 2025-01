Este científico descubre cómo perder peso permanentemente: adiós a las dietas y al ayuno intermitente

Todos conocemos a alguien con un metabolismo rápido. O al menos eso creemos.

Tienen un apetito voraz y, sin embargo, nunca engordan. ¿Será que algunas personas están genéticamente predispuestas a ser más gordas que otras? Tal vez nuestras hormonas sean las culpables, el tipo de alimentos que comemos, incluso nuestra salud intestinal.

Sin duda, existen muchas teorías que compiten entre sí sobre por qué algunos de nosotros aumentamos de peso, con los correspondientes consejos dietéticos.

Y todos ellos son una distracción, al menos según el profesor Keith Frayn, uno de los principales expertos mundiales en metabolismo. Después de haber pasado más de 50 años estudiando la salud metabólica, cree que lo hemos complicado todo más de lo necesario, informa The Telegraph.

Volver a lo básico

En lugar de eliminar los carbohidratos, beber kéfir o evitar las comidas bajas en grasas o enteras (según el gurú influyente que prefieras), quiere que desmantelemos nuestro pensamiento y lo volvamos a lo básico: calorías que entran, calorías que salen.

“Los argumentos en contra de este modelo de equilibrio energético simplemente nos distraen de lo que hay que hacer”, afirma el profesor emérito de metabolismo humano de la Universidad de Oxford. “No niego que haya efectos genéticos en el peso corporal, pero hasta donde sabemos, actúan modificando la cantidad que comemos, no la cantidad que quemamos. Creo que la gente tiene que entender eso”.

Su nuevo libro, 'Una caloría es una caloría: La ciencia ineludible que controla nuestro peso corporal', es un relato riguroso de la ciencia del equilibrio energético, en el que disipa el mito de que algunas personas tienen un metabolismo más rápido que otras.

Si alguna vez has usado esta excusa, probablemente no sea lo que quieres oír. Como añade el profesor Frayn: “Sé que probablemente sea una opinión impopular, pero yo la he abordado como científico, no como una celebridad influyente”.

Por qué realmente necesitamos comer menos y movernos más

El modelo de balance energético afirma que si ingerimos más energía de la que gastamos, almacenaremos el resto. Por el contrario, si gastamos más de la que ingerimos, nuestras reservas de energía se agotarán y, por lo tanto, nuestro peso disminuirá.

Sin embargo, la teoría ha perdido popularidad. “La gente dice que no puede ser tan sencillo, o de lo contrario no estaríamos donde estamos”, afirma el profesor Frayn.

Esta sospecha de que la causa de la epidemia de obesidad debe ser más complicada que las calorías que entran y las que salen ha llevado a los científicos –y a una gran cantidad de personas influyentes en las redes sociales– a proponer teorías alternativas.

Otras teorías sobre la pérdida de peso

Reducir los carbohidratos para perder peso

A menudo nos dicen que dejemos de lado el pan blanco y evitemos el arroz si queremos perder peso. El razonamiento es que se convierte rápidamente en azúcar, que luego se almacena en forma de grasa. Este llamado modelo carbohidratos-insulina ha sido ampliamente promovido en los últimos años. Por eso, muchos de nosotros nos preocupamos por los picos de azúcar en sangre y seguimos dietas bajas en carbohidratos.

Sin embargo, el profesor Frayn afirma: "No estoy convencido de que los picos de azúcar en sangre sean malos para la salud. No creo que haya muchas pruebas que lo respalden, salvo que nos hacen sentir hambre más rápidamente. Mientras que si comemos más frutas y verduras sin refinar, tardarán más en procesarse y nos mantendrán saciados durante más tiempo".

Por lo tanto, no es que los carbohidratos tengan más probabilidades de almacenarse como grasa, sino que más bien lo alientan a comer más calorías en general, lo que afecta el equilibrio energético.

“Una revisión de estudios publicados ha confirmado que las dietas bajas en carbohidratos ayudan a perder peso debido a la reducción de la ingesta de calorías, más que a cualquier efecto específico de la reducción de carbohidratos”, afirma.

El ayuno intermitente adelgaza

Popularizada por el difunto Dr. Michael Mosley, cuya dieta 5:2 resultó inmensamente popular como método para perder peso, sugiriendo que fomentaría un período de quema de grasa.

Sin embargo, las investigaciones sugieren que el ayuno en días alternos es tan efectivo como una dieta baja en calorías típica para perder peso.

“La alimentación restringida en el tiempo, el ayuno intermitente… muchas de estas ideas son simplemente formas de alterar la ingesta de energía: no cambian el principio subyacente del equilibrio energético”, dice el profesor Frayn.

El concepto de ayuno intermitente está relacionado con la idea de que nuestro microbioma intestinal influye en nuestro peso. El profesor Tim Spector también ha popularizado la idea de darle un descanso al intestino para que pueda trabajar de manera más eficiente.

Si comparamos a personas obesas y delgadas observando los microorganismos presentes en sus heces, podemos observar claramente que tienen poblaciones bastante diferentes. Si las personas obesas pierden peso, esto cambia en relación con lo que vemos en las personas delgadas.

“Esto se puede interpretar como que las bacterias son las que provocan la obesidad, pero no hay pruebas de ello”, afirma el profesor Frayn. “No disponemos de ningún experimento que demuestre que son las distintas familias de bacterias las que provocan los cambios en el peso corporal. Probablemente sea así en los ratones, pero los ratones son muy diferentes de los humanos”.

Hacer dieta engorda

¿Hacer dieta puede dañar el metabolismo? Si crees en la teoría del punto de equilibrio del peso, es posible que creas que sí lo hace.

La teoría sugiere que cuando hacemos dieta después de un tiempo, nuestros cuerpos combatirán la ingesta calórica reducida aumentando los dolores de hambre y desacelerando nuestro metabolismo para llevarnos nuevamente a nuestro peso establecido.

El profesor Frayn no cree que esta teoría sea creíble a largo plazo. “Cuando se ingieren calorías de forma restringida, el gasto energético disminuye, como demuestran los estudios sobre la inanición, y la pregunta es cuánto tiempo dura esto”, afirma.

Según Frayn, la evidencia muestra que esta desaceleración es sólo temporal. El profesor Frayn cita datos de la base de datos del Registro Nacional de Control de Peso, un estudio de observación en curso sobre personas que han perdido peso y lo han mantenido. Los análisis de las mujeres que han dejado de ser obesas descubrieron que su composición corporal y su gasto de energía eran, de hecho, muy similares a los de las mujeres que nunca habían tenido sobrepeso. Esto no sería así si la teoría del punto de ajuste fuera correcta.

“Lo que la gente dice es que fue duro, pero cuanto más tiempo están con un peso bajo, más fácil se les hace. Eso se debe en parte a que se acostumbran a una forma diferente de comer y hacen más ejercicio”.