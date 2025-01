Un tsunami de más de 30 metros podría llegar a Baleares y a Valencia: descubren una estructura volcánica en la costa italiana que hace temer lo peor

Nuevas investigaciones magnéticas sobre un sistema volcánico submarino activo situado frente a la costa occidental de Italia, cerca de los Campos Flégreos Campi Flegrei en italiano y la isla de Ischia, han identificado una serie de estructuras geológicas hasta ahora desconocidas en el fondo marino, entre ellas los restos de una antigua caldera y un vasto deslizamiento de tierra.

Esto es lo que se desprende de un estudio realizado por un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) y del Instituto de Ciencias Marinas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Cnr-Ismar) , publicado recientemente en la revista científica 'Geomorphology'.

Los Campi Flegrei, conocidos por su actividad volcánica histórica y por los fenómenos bradisísmicos más recientes, han sido objeto de numerosos estudios, pero hasta ahora su porción submarina no había sido analizada y representada de manera integrada con los sectores marinos que la rodean.

“Uno de los principales resultados de nuestro estudio es sin duda la identificación , a partir del análisis morfológico del fondo marino y de anomalías magnéticas, de una gran caldera nunca antes descrita. Este descubrimiento podría resultar importante para comprender la historia evolutiva y la actividad volcánica de los Campi Flegrei y de la isla de Ischia ”, explica Riccardo De Ritis , investigador del INGV y primer autor del artículo. De hecho, los científicos han detectado anomalías en un antiguo volcán sumergido, que ya podría haber generado un tsunami masivo en algún momento de la historia de la Tierra y que ahora hay que estudiarlo más detenidamente para detectar si podría volver a repetirse.

El tsunami llegaría de Italia a España en pocas horas

Los Campi Flegrei, una vasta caldera volcánica situada a 9 kilómetros de Nápoles, está mayoritariamente bajo el agua, pero los expertos advierten de que una erupción submarina de este supervolcán italiano provocaría un tsunami con olas de unos 30 metros de altura, lo que afectaría a la mayoría de la cuenca mediterránea, y que esta posibilidad representa un riesgo real que se suma a la que ya existe en la falla de Averroes.

Varios estudios recientes han indicado que se están produciendo cambios en el sistema de los Campi Flegrei. En uno de ellos, los investigadores descubrieron que el magma parece estar construyéndose bajo el sistema volcánico, lo que sugiere que está entrando en un nuevo ciclo de caldera.

Esta nueva fase, dicen, podría "en algún momento indeterminado en el futuro", culminando en una "erupción de gran volumen". Si esto ocurriera y teniendo en cuenta que esta zona se encuentra a unos 800 kilómetros de Baleares y algunos más de la costa valenciana, esa devastadora ola tardaría en llegar a España una hora aproximadamente y, dependiendo de la velocidad y la altura con la que lo haga, será más o menos destructiva.

La falla de Averroes, otro riesgo

El peligro de un tsunami en la región del Mediterráneo es inminente. Las probabilidades han ido creciendo como consecuencia del cambio climático. Así lo pone de manifiesto el estudio 'Probabilistic Tsunami in the Mediterranean Sea', publicado en una revista de investigación geofísica. Y es que el mar de Alborán es una de las zonas con mayor actividad sísmica del país y esto hace que toda la costa Mediterránea, desde Valencia hasta Málaga y pasando por las Islas Baleares, vivan con la probabilidad de que llegue un tsunami. Por su parte, la costa atlántica española es la que tiene un mayor número de papeletas para padecer un fenómeno de estas características.

En el Mediterráneo español, las mayores probabilidades de que se produzca un tsunami proceden de la falla marina de Averroes, situada en el mar de Alborán. El dato procede de un estudio publicado recientemente por el CSIC en la revista Scientific Reports, en el cual se apunta que no solo las fallas normales e inversas serían capaces de provocar un tsunami, si no, también, como es el caso, las fallas de salto en dirección. De hecho, según sus autores, las olas provocadas por un terremoto en la falla marina de Averroes podrían alcanzar los seis metros de altura y tardarían en llegar a la costa entre 21 y 35 minutos.

En lo que se refiere a la costa de Huelva y Cádiz, la probabilidad de que un tsunami de 1 metro de altura impacte contra las costas de Huelva o Cádiz durante los próximos 50 años es del 10%, del 3% si hablamos de una ola de 3 metros.