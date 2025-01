Los jóvenes son los que más regalos de Navidad y Reyes revenden

Un videojuego que ya tienen, una cazadora que no encaja con su estilo o un juguete que el niño utiliza una vez y deja olvidado el resto de su infancia. Hacer los regalos de Reyes Magos o Papá Noel incorrectos resulta más sencillo de lo que parece y siempre deja en una situación incómoda a quien los recibe. ¿Es de mala educación pedir el ticket para devolverlos?

Ante una situación como esta, se presentan varias maneras de actuar. Milanuncios, la plataforma de compraventa de segunda mano, ha analizado junto a Appinio los hábitos de compra en estas fechas, el perfil del consumidor, sus expectativas y cómo cada vez más consumidores utilizan plataformas de segunda mano también para revender sus regalos en una encuesta realizada a 1.000 españoles.

El 57% de la población ha devuelto alguna vez regalos de Navidad. Respecto a qué hacer con estos regalos que no les gustan, el 70% los cambia en tienda, mientras que el 22% de los españoles afirma que vende los regalos que no les han gustado porque prefieren quedarse con el dinero.

Tendencia entre los jóvenes

Se trata de una tendencia especialmente popular entre los jóvenes de 25 a 34 años. Un 48% de ellos revende sus regalos. La franja de 18 a 24 también destaca en esta práctica, un 46% lo hace. Según afirma Iñigo Vallejo, portavoz de Milanuncios, en una entrevista con El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, la población joven «es la que más normalizado tiene el mercado de segunda mano y los que más concienciados están con darle una segunda vida a los productos, por eso cuando reciben algo que no les gusta o no les vale prefieren revenderlo y, con ese dinero, comprarse el producto que realmente querían». «Son una población muy pragmática», sostiene.

Entre los motivos, el 43% señala que no les servía o no les iba bien, muy seguido de un 42%, que lo hizo porque no les gustó, no lo necesitaban o no lo iban a utilizar. Los presentes que más se devuelven son la ropa (52%), complementos de moda (29%), libros (26%) y videojuegos (26%).

De las personas que afirman haber revendido algún regalo, el 47% sostiene que se ha deshecho de más de dos regalos en los últimos años, porque no les servía o no les iba bien (43%), porque no les gustó, no lo necesitaban o no lo iban a utilizar (42%), porque ya tenían el regalo repetido (29%) o porque prefirió quedarse con el dinero en lugar del regalo (22%).

Las familias en España están destinando una media de 390 euros de presupuesto a las compras de Navidad. Más de la mitad, un 55% de los encuestados, ha recurrido a plataformas de segunda mano para comprar sus regalos, lo que supone un 30% más que en los últimos años. De nuevo, los jóvenes, en concreto la franja de 18 a 24 años, son los que más lo hacen, un 66%.

Las prácticas sostenibles y el compromiso social con el planeta han aumentado entre los consumidores y, de hecho, hasta 8 de cada 10 españoles afirma que les gustaría recibir un regalo de segunda mano. «Nos encontramos ante el momento de mayor concienciación con la economía circular en las plataformas de segunda mano», asegura Iñigo Vallejo, que añade que «cada vez entendemos más el impacto medioambientalmente positivo que tiene comprar y vender un producto en estas plataformas». La conciencia medioambiental va acompañada de «un beneficio económico que seguimos buscando para poder ahorrar», zanja.

También lo hacen por no saber o no querer decir que no les ha gustado. Iñigo Vallejo admite que «muchas personas revenden los regalos porque no quieren admitir que no les han gustado, por eso el regifting en segunda mano de estos objetos es una solución cada vez más real y factible para todos los usuarios». En Milanuncios, registran aumentos de demanda de productos que se compran de segunda mano para regalar durante estas fechas. Después de las navidades, «encontramos incrementos muy altos en la publicación de productos que están casi como nuevos y que han sido objeto de regalo y ahora tendrán una segunda vida».

Los que menos aciertan a la hora de regalar son los amigos -el 47% de los encuestados indicó haber revendido regalos recibidos por ellos-, los hermanos (un 31%) o las parejas (un 30%). Los regalos de padres y otros familiares se convierten en los que menos fallan (25%).

Curiosidades

En la plataformas, entre los objetos más llamativos que se anuncian, destacan propuestas como una Barbie vintage que le trajeron los Reyes Magos a una usuaria en 1985; una chaqueta Barbour sin estrenar o regalos más actuales como un túnel de juego para bebés, entre otros.