La increíble historia de este multimillonario que dedica su fortuna a no morir nunca

¿Cuánto estarías dispuesto a invertir y qué harías para alargar tu vida? Esto es lo que cuenta 'Don't die: The man who wants to live forever' ('No te mueras: el hombre que quiere vivir para siempre'), un documental disponible hace unos días que cuenta la historia de Bryan Johnson en Netflix , el millonario estadounidense que ha dedicado su vida (y continúa haciéndolo) a desafiar el envejecimiento.

Fundador y ex director general de Kernel, una empresa que crea dispositivos que monitorizan y registran la actividad cerebral, y de OS Fund, que invierte en empresas científicas, Johnson gasta dos millones de dólares cada año para mantener su cuerpo mucho más joven de lo que realmente es, mediante medidas muy estrictas. Horarios de sueño-vigilia, comidas consumidas antes de las 11 de la mañana y 100 pastillas al día, de las cuales 54 por la mañana.

Una "dieta" muy particular que le llevó, a lo largo de su vida, a opciones decididamente drásticas y difíciles de repetir, como la de la transfusión trigeneracional, gracias a la cual obtuvo la sangre de su hijo (que entonces tenía 17 años), donándolo a su vez a su padre (que entonces tenía 70 años).

Lo que cuenta la historia de Bryan Johnson en Netflix

Un visionario en todos los sentidos, que ahora tiene 47 años pero, mirándolo, aparenta la mitad de su edad. ¿A qué precio? El documental de Bryan Johnson en Netflix cuenta los detalles del proyecto "Blueprint" (su programa antienvejecimiento, lanzado en 2021) , su determinación y sus dificultades y las de quienes lo rodean.

El documental se puede ver en Netflix / Netflix

Desde despertarse a las 4.30 de la mañana hasta la ducha solar con luz LED, pasando por un tratamiento con un dispositivo electromagnético que ayuda a fortalecer el suelo pélvico. Sin olvidar los suplementos (que acompañan a las 100 pastillas), los rigurosos entrenamientos, los tratamientos con infrarrojos y las transfusiones de plasma, así como el uso de algoritmos predictivos y terapias génicas experimentales.

Bryan Johnson tiene 47 años pero tiene cuerpo de 25

Una vida asistida por médicos, 30 en concreto, que le vigilan constantemente mediante análisis de sangre y orina, porque los riesgos, como se puede comprobar, no son pocos. Sin embargo, por ahora, el resultado es visible y Johnson afirma que sus esfuerzos han dado resultados significativos, devolviendo la edad de su cuerpo a la de un hombre de veintitantos años.

Según los datos presentados en el documental, los resultados son claros: su velocidad de envejecimiento es ahora más lenta que la del 99% de los jóvenes de 20 años y ha conseguido reducir la inflamación corporal en un 85% respecto a la media de los jóvenes de 18 años.

Sin embargo, el proyecto no está libre de críticas: algunos expertos en el campo de la longevidad sostienen que el enfoque de Johnson no es ciencia, sino simplemente atención. Y está claro que el documental suscita enormes discusiones a nivel moral -respecto a la enorme cantidad de dinero utilizada para financiar los tratamientos- y ético sobre la necesidad de oponerse a la progresión natural del tiempo, intentando precisamente alargar el ciclo de la vida .

Un debate que el director Chris Smith quiso deliberadamente estimular, abordando un tema que por un lado gusta a todo el mundo pero por otro asusta. “No mueras” no ofrece respuestas definitivas a preguntas como “¿seremos capaces de vencer a la muerte?”, o “si pudiéramos, ¿realmente serían la solución que buscamos?”, pero nos invita a reflexionar ellos, a través de una historia real.

Smith lo siguió durante 12 meses, grabando en varias escenas su protocolo de vida que parece sacado directamente de un cuento de ciencia ficción: su rutina incluye una ingesta continua de pastillas y suplementos, 90 minutos de ejercicio diario, cena a las 11 de la mañana, cama a las 8 y media de la noche; resonancias magnéticas semanales y tratamientos de la piel. Incluso una terapia no aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE UU (FDA, por sus siglas en inglés) con el gen de la follistatina, que garantizaría la diferenciación celular al tiempo que prevendría el deterioro y la degeneración de la dermis.