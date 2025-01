Impactante descubrimiento: una contaminación global de este metal redujo el coeficiente intelectual en toda Europa

La contaminación por plomo provocó una disminución del coeficiente intelectual (CI) y un aumento del deterioro cognitivo en la antigua Roma. Así lo descubrió un estudio del Instituto de Investigación del Desierto (DRI), en Nevada, cuyos resultados fueron publicados en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. Los investigadores examinaron tres registros de núcleos de hielo para identificar niveles de contaminación por plomo en el Ártico entre el 500 a. C. y el 600 d. C., una era que abarca desde el ascenso de la República Romana hasta la caída del Imperio Romano. El estudio se centró en los aproximadamente 200 años de máximo esplendor del Imperio, denominado Pax Romana. Los isótopos de plomo permitieron al equipo de investigación identificar las actividades mineras y de fundición en toda Europa como una fuente probable de contaminación durante este período.

Utilizando técnicas avanzadas de modelización informática del movimiento atmosférico, se elaboraron mapas de los niveles de contaminación por plomo en el aire en toda Europa. En combinación con la investigación que relaciona la exposición al plomo con el deterioro cognitivo, el equipo de investigación también identificó posibles reducciones en los niveles de coeficiente intelectual de al menos 2 a 3 puntos entre la población europea. "Este es el primer estudio que toma un registro de contaminación de un núcleo de hielo y lo invierte para obtener concentraciones atmosféricas de contaminación y luego evaluar los impactos en los humanos", dice Joe McConnell, profesor del DRI y autor principal del estudio. Que podamos hacer esto durante dos mil años es bastante nuevo y emocionante".

El Laboratorio de núcleos de hielo de McConnell en DRI ha pasado décadas examinando núcleos de hielo de lugares como Groenlandia y la Antártida, donde se han acumulado capas de hielo durante milenios. Utilizando enormes perforadoras, extraen con cuidado columnas de hielo de hasta 3.400 metros de largo. El equipo de McConnell crea líneas de tiempo precisas utilizando registros bien fechados de erupciones volcánicas, que imprimen su evidencia en el hielo como postales del pasado.

Las burbujas de gas atrapadas en el hielo ofrecen información sobre la atmósfera de épocas pasadas, mientras que contaminantes como el plomo pueden utilizarse para interpretar la actividad minera e industrial. McConnell comenzó a desarrollar métodos para crear registros muy detallados de plomo en el hielo hace más de dos décadas, cuando los aplicó a la historia más reciente. Cuando los arqueólogos e historiadores se enteraron de este trabajo, recurrieron a él con la esperanza de aplicar estas nuevas técnicas al período romano, buscando respuestas a preguntas históricas persistentes.

Contaminación por plomo

La antigua contaminación por plomo se debió en gran medida a la minería de plata, en la que se fundía el mineral de plomo, la galena, para extraer plata. Por cada onza de plata obtenida, este proceso producía miles de onzas de plomo, gran parte del cual se liberaba a la atmósfera. En el siglo XX, la contaminación por plomo provino predominantemente de las emisiones de vehículos que quemaban gasolina con plomo. Después de la aprobación de la Ley de Aire Limpio en los Estados Unidos en 1970, que restringió el uso de gasolina con plomo, los investigadores rastrearon la fuerte disminución del plomo en la sangre humana. Sin embargo, la exposición a nivel nacional, particularmente en niños nacidos entre 1950 y 1985, ha permitido a los científicos rastrear el impacto del plomo en la salud y el desarrollo cognitivo.

"A medida que la contaminación por plomo ha disminuido en los últimos 30 años, los epidemiólogos y expertos médicos tienen cada vez más claro lo perjudicial que es el plomo para el desarrollo humano", dice McConnell. En los adultos, los altos niveles de exposición al plomo están relacionados con la infertilidad, la anemia, la pérdida de memoria, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la alteración de la respuesta inmune, por nombrar algunos. En los niños, incluso niveles bajos de exposición se han relacionado con un coeficiente intelectual reducido, dificultad para concentrarse y un éxito académico reducido. "Se sabe que el plomo tiene una amplia gama de impactos en la salud humana, pero decidimos centrarnos en el deterioro cognitivo porque es algo a lo que podemos ponerle un número", dice el coautor del estudio Nathan Chellman, profesor asociado del DRI IQ. Una reducción de 2 o 3 puntos no parece mucho, pero cuando se aplica esencialmente a toda la población europea, es algo bastante grande ". El estudio encontró que la contaminación del aire por plomo comenzó durante la Edad del Hierro y alcanzó su punto máximo a finales del siglo II a.C., en el apogeo de la República Romana. Luego disminuyó drásticamente durante el siglo I a. C., durante la crisis de la República Romana, antes de aumentar alrededor del año 15 a. C. tras el surgimiento del Imperio Romano. La contaminación por plomo se mantuvo alta hasta la peste antonina del 165 al 180 d.C., que afectó gravemente al Imperio Romano.

Sólo en la Alta Edad Media, a principios del segundo milenio d.C., la contaminación por plomo en el Ártico superó los elevados niveles sostenidos del Imperio Romano. Según una investigación, más de 500 kilotones de plomo fueron liberados a la atmósfera durante los casi 200 años de apogeo del Imperio Romano. Aunque los datos de los núcleos de hielo muestran que la contaminación por plomo en el Ártico fue hasta 40 veces mayor durante su pico histórico más alto a principios de la década de 1970, la información de este estudio demuestra cómo "los seres humanos han tenido un impacto en su salud durante miles de años a través de la actividad industrial", dice McConnell.