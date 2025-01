La ciencia revela cómo será el ser humano en 50.000 años. Una pista: cobrará importancia la selección sexual

Casi todos los científicos están de acuerdo en una cosa: la evolución humana nunca se ha detenido, incluso si a lo largo de los milenios ha tomado diferentes formas y ha servido para diferentes propósitos. Sin embargo, algunos afirman que la tecnología y los avances médicos lo han vuelto inútil. Pero los descubrimientos en genética, así como las herramientas de edición del genoma, podrían moldearnos en el futuro y, por tanto, hacernos evolucionar, de una manera más compleja que en el pasado.

Para Jason Hodgson , genetista evolutivo y profesor de bioinformática en la Universidad Anglia Ruskin de Cambridge, Inglaterra, la evolución sigue activa, pero su ritmo y enfoque han cambiado. Durante los últimos 50.000 años han aparecido variaciones en tamaños, texturas de cabello e incluso colores de piel. Entonces, ¿seguiremos creciendo? ¿Se cruzará la humanidad hasta formar un prototipo uniforme, similar en todo el mundo? Los investigadores han explorado varias vías y las respuestas, a veces sorprendentes, podrían a su vez suscitar más preguntas, desarrolla el medio online Daily Galaxy.

Para Thomas Mailund, experto en bioinformática y profesor de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), 50.000 años son suficientes para que se noten cambios sutiles, pero ya está. No esperen trastornos espectaculares, transformaciones que llevarían a la especie humana a una nueva etapa de su existencia. En otras palabras, “seguiremos siendo humanos anatómicamente modernos” , precisa Thomas Mailund; y nuestros descendientes no desarrollarán inmediatamente branquias ni alas.

Sin embargo, la predicción más recurrente sigue siendo la de la homogeneización de la humanidad. El aumento de las migraciones o de los matrimonios mixtos (entre otros) podrían contribuir a atenuar especificidades geográficas todavía muy marcadas hoy en día, como el color de piel oscuro en África o el color de piel claro en Escandinavia. Además de reducir estas variaciones, los milenios futuros podrían, al mezclar diversos acervos genéticos, generar poblaciones más saludables, libres de enfermedades hereditarias comunes en grupos más aislados. Esta mezcla crearía un ser humano, incluso un “terrícola típico”, presente en todo el mundo.

Selección sexual: belleza y más allá

Al reducirse las presiones de supervivencia, la selección sexual podría tomar las riendas de la evolución humana. Los rasgos considerados atractivos (altura, simetría y ciertos rasgos faciales) podrían volverse más pronunciados en las generaciones futuras.

¿Se estandarizará la belleza?

Amplificación de tendencias: si los estándares de belleza se globalizan a través de los medios y la cultura, esos estándares pueden influir en la selección de pareja más que nunca.

si los estándares de belleza se globalizan a través de los medios y la cultura, esos estándares pueden influir en la selección de pareja más que nunca. Disminución de la singularidad: si todos se vuelven más atractivos según los estándares actuales, ¿qué será lo que se destacará? La belleza puede cambiar hacia rasgos nuevos e inesperados.

Sin embargo, la selección sexual es un arma de doble filo. Si bien puede amplificar los rasgos, también subraya la subjetividad de la belleza. Lo que hoy se considera deseable puede volverse obsoleto mañana.

Esta predicción de homogeneidad no convence a todos. Nick Longrich, paleontólogo y biólogo evolutivo de la Universidad de Bath (Inglaterra), cree que subpoblaciones aisladas aún podrían evolucionar de forma independiente, sin estar influenciadas por una comunidad global y que así lograrían conservar una cierta diversidad. Lo cierto es que algunos factores del desarrollo ya han cambiado hoy. La presión de la supervivencia pasa a un segundo plano (ya no es necesario poder escapar de las fieras o rastrear mamuts) y la selección sexual, puramente estética, va camino de convertirse en el principal motor de nuestra evolución.

Todo esto no debería eclipsar otros factores: la evolución no es un proceso lineal y estable. Esto último podría verse influenciado por muchos elementos, como los cambios climáticos y ambientales, la integración de la tecnología con los humanos , a medida que las máquinas ocupan un lugar más importante en nuestras vidas, o incluso la evolución de nuestros estándares sociales y, en particular, de nuestra concepción de la ética.