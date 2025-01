El año 2025 es casi mágico, según las matemáticas: te explicamos por qué

En el universo de las matemáticas algunos números tiene un 'espíritu' diferente a otros. Pueden ser valores que regresan en diferentes manifestaciones, números que tienen propiedades muy raras o números que han adquirido importancia por todos los significados atribuidos fuera del ámbito científico. Desde que comenzó el nuevo año, ha habido cierto interés por el número 2025 en las redes sociales .

Hablemos de matemáticas. El número 2025 tiene algunas propiedades interesantes y vale la pena detenerse a considerarlas, pero esto no afectará a la vida de nadie. En definitiva, veremos algunos datos pero no las teorías esotéricas que quieren encontrar significados ocultos en los pliegues de los números y vendértelos empaquetados en un libro .

Por qué 2025 es un cuadrado perfecto

Uno de los contenidos que en las últimas horas está revelando las propiedades del 2025 es un video publicado en el perfil de María Bosco , en la red social meribi_matemaggica. El primer dato interesante es que 2025 es un cuadrado perfecto, es decir, es el cuadrado de un número entero. De hecho, 2025 es el resultado de 45 al cuadrado, es decir, 45 x 45 o 452.

No sucede a menudo. O al menos, ya no sucede muy a menudo desde que dejamos de contar los años desde el nacimiento de Cristo. En el último milenio tuvimos 13 años que fueron cuadrados perfectos . El último es de 1936. Por supuesto, no fue un año feliz para España, ya que fue cuando estalló la Guerra Civil. En este milenio, sin embargo, los años que coincidirán con cuadrados perfectos serán 10. Para el próximo habrá que esperar hasta el 2116, es decir 46 x 46. En el próximo milenio habrá 9, y así sucesivamente: cuanto más crecen los números de los que surgen los cuadrados perfectos, más difícil será encontrarlos muy juntos.

Pero 2025 no es sólo un cuadrado perfecto. También hay otro cálculo curioso que se puede asociar a este número . De hecho, 2025 también puede leerse como la suma de toda una progresión de números enteros elevados al cuadrado. 2025 = (1+2+3+4+5+6+7+8+9)2. Por ello 2025 es un número poligonal: un número natural que se puede representar gráficamente como un polígono regular.