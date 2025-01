Un regalo de Reyes a Sant Josep en forma de canción

El municipio de Sant Josep recibió la tarde de Reyes Magos un regalo muy especial, ‘Sa cançó de Sant Josep’, una canción encargada por el Ayuntamiento para rendir homenaje a todos los vecinos. Se trata de un tema exclusivo escrito e interpretado por la cantante josepina Andrea Marí Thomas, conocida artísticamente como Reya Thomas, «una artista que está en pleno ascenso y que ha conseguido cautivar el público con su talento y su pasión por la música», señala el Ayuntamiento en una nota.

La cantante y compositora Reya Thomas | ASJ

La canción se presentó en un concierto organizado por el área de Promoción Turística del Ayuntamiento, ya que más allá de ser un homenaje a Sant Josep, el propósito es convertirla en la pieza identificativa de las acciones de promoción turística del municipio. Por eso, se prevé crear un vídeo en el que aparecerán los rincones más emblemáticos del municipio, «con la intención de cautivar a los visitantes a través de un punto de vista plenamente local», destaca la nota.

«Nuestro objetivo es que ‘Sa cançó de Sant Josep’ sea el hilo conductor de nuestras campañas, que exportamos tanto a nivel nacional como internacional, donde nuestro principal objetivo es dar a conocer Sant Josep desde Sant Josep», explica la coordinadora de Promoción Turística del Ayuntamiento, Eva Ruiz. «Precisamente el contenido de la composición se adentra en aquello a lo que damos prioridad desde el área y que queremos que nuestro visitante valore, nuestras raíces, nuestras tradiciones milenarias y nuestra cultura de pueblo», añade.

Concierto en la carpa

El concierto de Reya Thomas, que tuvo lugar a la carpa de Sant Josep, fue una gran celebración para cerrar el programa de Fiestas de Navidad. Un centenar de vecinos pudieron disfrutar de la interpretación en directo de la canción, que dejó el público impresionado por la belleza de la melodía y la profundidad de su letra.

Y es que ‘Sa cançó de Sant Josep’ no es solo una composición musical, sino que es «un verdadero homenaje al pueblo y a la historia de Sant Josep, una canción que habla de tradiciones, de raíces y de la memoria de aquellos que han luchado para preservar nuestra identidad», afirma la nota, que añade que el tema y la interpretación de Reya «tocaron de pleno el corazón de todos los asistentes, que no dudaron en participar durante la interpretación, seguida de una enorme ovación y, cómo no, la petición de un bis».

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, fue quien hizo el encargo a la cantante durante la pasada I Fira de sa Patata. Le pidió una pieza que destacara su amor por el pueblo y que reuniera los valores del municipio.

«Con gran talento, Reya ha compuesto una canción que recoge las esencias de Sant Josep. La producción musical, a cargo de Joan Barbé, ha conseguido capturar a la perfección el espíritu de la canción y la participación del Cor Parroquial de la Iglesia de Sant Josep ha añadido una belleza y una profundidad que aumenta la emotividad del tema. Un conjunto que, con sus armoniosos acuerdos, consigue crear una atmósfera mágica durante los tres minutos de duración», asegura el comunicado del Ayuntamiento.

Con este detalle, el municipio de Sant Josep quiere seguir reafirmando su identidad, haciendo un homenaje a su patrimonio, a sus tradiciones y a su pueblo. «‘Sa cançó de Sant Josep’ no solo será un recuerdo del día de Reyes, sino un legado para todos los que quieren a nuestro hogar, y aspira a convertirse en un referente entre todos los josepins», concluye la nota.