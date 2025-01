Fallece el músico alemán afincado en Ibiza Ingo Brandt

"Hoy tenemos que lamentar que nos ha dejado Ingo Brandt, cantante y guitarrista de Ingo & The Gang y Sant Antoni Cowboyzs. Un tipo entrañable con un pasado glorioso como músico. ¡Te echaremos de menos Ingo! Un abrazo a su esposa, Gabriele y a todos sus compañeros y amigos. Descansa en paz". Así ha informado esta mañana de martes la web musical Sant Josep es Música del fallecimiento del músico alemán Ingo Brandt, un clásico de los escenarios ibicencos y en particular de Can Jordi Blues Station, que residía desde hacía años en la isla.

Bandt era un guitarrista de gran carisma, nacido en Hamburgo, que en los últimos años se había rodeado de otros nombres conocidos del mundillo musical ibicenco, sobre todo con su banda Ingo & The Gang, pero también con Sant Antoni Cowboyzs, que mezclaba a la primera con sus amigos de Fuel Pressure Regulator.

Con Ingo & The Gang hacían versiones de rock y pop de los años 60 a los 80. Ingo había triunfado en los 60 en Alemania como guitarrista del grupo The Faces, muy conocido por sus versiones de The Beatles. En Ingo & The Gang estaba acompañado por el conocido batería Gory Ruiz, su hijo Yeshe Ryser Ruiz a los teclados y Laurent Barot (bajo). Él y Gory compartían además el proyecto Sant Antoni Cowboyzs con otros dos veteranos: Andy Holdstock (voz y guitarra) y Thom Vos (bajo).

Concierto en Can Misses

Con esta última formación ofreció el pasado año un concierto en el Hospital Can Misses para agradecer el cuidado que tanto él como Gory Ruiz habían recibido en el centro en su lucha contra el cáncer, además de Vos, ingresado tras un infarto. “Con este concierto en acústico queremos dar las gracias al hospital y llevar a sus instalaciones un poco de alegría”, explicaba unas horas antes el propio Ingo.

"Estuve aquí en abril y mayo de este año debido a un cáncer y estoy muy agradecido por el trato que recibí y la profesionalidad del personal", afirmó. A pesar de su estado de salud, ese día demostró que no había perdido ni un ápice de su ilusión por la vida y por la música.

Fue la propia banda la que propuso hacer el concierto, que se enmarca dentro de Plantagrama, un programa de humanización de la atención sanitaria a través de la música que se puso en marcha en el Hospital Can Misses en septiembre de 2016