Elon Musk toma una decisión: esta gran novedad será gratis, también en España

Quizás de forma un tanto inesperada, teniendo en cuenta el período pero también los últimos acontecimientos, Elon Musk ahora lo ha anunciado oficialmente, por lo que está claro que ya no es sólo una esperanza sino una realidad.

En un momento histórico en el que la inteligencia artificial lo está cambiando todo, está claro que las perspectivas de futuro están abiertas al cambio. Esto significa que el hombre más rico del mundo sólo podría seguir con algo igualmente funcional e ingenioso.

Elon Musk ha decidido que será gratis para todos

Es por eso que Musk ha decidido regalar a todos su inteligencia artificial personal, llamada Grok. Al principio se suponía que era solo para usuarios que tienen X Premium, por lo tanto pagan por algunos servicios adicionales, luego la situación cambió, se amplió y por lo tanto pasa a ser formalmente gratuito y accesible para todos.

Este es sin duda un paso adelante muy importante. Está claro que no todo el mundo ha entendido completamente cómo funciona y cuáles serán las implicaciones y por eso es importante, para entender bien las facetas de todo esto pero también cómo se puede utilizar en la vida cotidiana.

Si el mundo está destinado a cambiar gracias a la inteligencia artificial, es mejor entender inmediatamente de qué estamos hablando. Grok es un conversador de pleno derecho: “Grok fue diseñado para responder preguntas con un poco de ingenio y tiene una vena rebelde, ¡así que no lo uses si odias el humor! ”se especifica. Esto significa que no sólo apoya las conversaciones, dando respuesta a cada pregunta, sino que permite, además, tener un tono especialmente jocoso y coloquial, adoptando así una complicidad con el sistema.

Atlas News

Quizás este detalle que humaniza mucho a Grok sea particular, diferente a todos los demás. Grok es, por tanto, un chatbot, que se distribuirá de forma gratuita , para utilizarlo sólo necesitas iniciar sesión con tu cuenta. Una novedad que marcará la diferencia, al fin y al cabo en este periodo también se añadió la IA a Whatsapp por lo que está claro que este es el punto hacia el que están convergiendo todos los sistemas ya sean digitales, informativos, de juegos o de cualquier otro tipo.