Apple tiene que retirar en Europa estos tres modelos de iPhone

El informe de la vecina Francia de mediados de diciembre de 2024 resultó ser correcto. Desde el 28 de diciembre, ya no puedes comprar un iPhone 14, iPhone 14 Plus o iPhone SE 3 de Apple dentro de la Unión Europea. Los últimos smartphones de Apple con conector Lightning ya no forman parte de la cartera de productos oficial.

La razón se puede encontrar en un reglamento de la UE. Esto prohíbe a los fabricantes vender teléfonos inteligentes sin un puerto USB-C para carga por cable. El nuevo reglamento entró en vigor puntualmente el último fin de semana del año anterior. Todas las garantías y reclamaciones de garantía siguen siendo válidas incluso después del cese de ventas. Los clientes no tienen que temer dejar de recibir ayuda del fabricante.

Cabe mencionar que el fabricante ya no puede vender dispositivos usados o remanufacturados. Todos los modelos de iPhone 14, iPhone 14 Plus y iPhone SE también se eliminaron de la tienda reacondicionada de Apple.

Fuera de la UE, por ejemplo en el país de origen de Apple, EE.UU. o el Reino Unido, nada de esto tiene relevancia. Los tres iPhone afectados todavía están disponibles directamente en Apple.

¿Pero ya no hay forma de comprar un iPhone 14, un iPhone 14 Plus o un iPhone SE en España? Sí, las hay. Los distribuidores externos pueden vender el stock restante. Por ejemplo, todavía puedes comprar el iPhone 14, el iPhone 14 Plus o un iPhone SE 3 en Amazon, aunque ya no en todas las variantes de modelo imaginables.

iPhone SE 4: la mejor alternativa de Apple a partir de la primavera de 2025

En nuestra opinión, al menos con el iPhone SE, es mejor reprimirse. Se espera que Apple presente el nuevo iPhone SE de cuarta generación a principios de marzo . Tiene un puerto USB-C y probablemente sea la mejor alternativa por más que solo esa razón. Se dice que en el interior se encuentra el chip A18 del iPhone 16, así como 8 GB de RAM. Esto significa que el nuevo iPhone SE 4 incluso está equipado con la “Inteligencia de Apple” y, en última instancia, supera al iPhone 14 en este aspecto.