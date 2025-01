Tabús, vivienda y salud mental en la programación de Ibicine

El Festival Ibicine ha presentado la programación de cortometrajes que se proyectarán durante su octava edición. En total, se celebrarán seis sesiones que se desarrollarán entre los días 8 de enero y el 12 de febrero en el auditorio de Can Ventosa, en Ibiza. Cada proyección de cortometrajes, que empezará a las 19 horas, se hará por bloques temáticos e incluye un cinefórum posterior entre los espectadores, cuyos votos decidirán un premio.

La primera proyección se celebrará el 8 de enero y, bajo el eje temático de ‘Feminismo y abuso de poder’, se proyectarán los cortos ‘El príncep’, ‘Shirin’s bitter tears’, ‘Pathos’, ‘L’aliat’, ‘I think I’m going to die’ y ‘La niña tatuada’. El cinefórum contará con la presencia de Lola Tena, Bárbara Hermosilla y Helher Escribano.

La proyección del día 15 de enero tendrá como hilo conductor ‘Temas tabú y vivienda’ y se podrán ver los cortos ‘La gran obra’, ‘T-zero’, ‘Donde se quejan los pinos’, ‘Tenetis’, ‘Las cucarachas’, ‘Cuarentena’, ‘Solo Kim’, ‘Alfresco’ y, fuera de concurso, ‘Isla sin techo’. El cinefórum contará con Sebastián Feldman y Helher Escribano.

La sesión del 22 de enero tendrá como tema el ‘Fantástico, suspense y terror’, e incluye los cortometrajes ‘La asistente’, ‘Quinqui’, ‘Yaya’, ‘La piscina’, ‘La compañía’ y ‘Ángulo muerto’. El cinefórum contará con la presencia de Cristian Beteta y Helher Escribano.

El 29 de enero los cortos tienen como tema en común la familia, y la proyección incluye los títulos ‘3000 elefantes’, ‘Benvinguda’, ‘Wan’, ‘La mort’, ‘Adiós’, ‘Carmen y la cuchara de palo’, ‘Troleig’ y ‘¿Cuento contigo?’. El cinefórum se realizará con Bárbara Hermosilla y Marina Campos Albiol.

‘Salud mental’ es el tema de las proyecciones del 5 de febrero, que incluye los cortos ‘Mamie’, ‘O estado de alma’, ‘Piel fina’, ‘Martha’, ‘Yo voy conmigo’, ‘Líbranos del mal’, ‘The boogey & the witch’ y ‘Subtext’, acompañados de un cinefórum con Javier Riera, Ruth T. Quintas y Helher Escribano.

La proyección final será el día 12 de febrero con el tema ‘Héroes sin capa’. Los cortos a concurso son ‘Los cayucos de Kayar’, ‘Cafunè’, ‘A good day will come’, ‘Emilia’, ‘Ciao bambina’, ‘La culpable’ y ‘Hoy no es siempre’. El coloquio será con Carmen Vidal, Ana Vide y el equipo de Ibicine.