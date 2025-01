Desde agosto Salud hace test de embarazo a las menores migrantes

Desde el pasado mes de agosto el IB-Salut realiza test de embarazo a las menores migrantes que llegan solas en patera.

Cuando llegan estos menores no acompañados son atendidos en los centros de salud. Hasta el pasado verano, no existía un protocolo formal donde se especificara qué pruebas concretas debían hacerles los profesionales de Atención Primaria (solo había unas pautas generales).

Por eso, según aseguran desde el IB-Salut, fueron los propios profesionales sanitarios los que demandaron ese protocolo, que prevé el alta del menor en el sistema de salud e incluye realizar pruebas de algunas enfermedades infecciosas (gripe, covid, tuberculosis...), revisar posibles heridas o síntomas de alguna otra enfermedad, y en el caso de las chicas realizar un test de embarazo.

La inclusión de esta prueba de embarazo por sistema a las menores de edad, algo inédito hasta ahora en Balears, ha generado malestar entre algunos de los profesionales, que así lo han manifestado en sus centros de salud.

Fuentes autorizadas del IB-Salut indicaron a este diario que no consta ninguna queja formal sobre este aspecto por parte de ningún médico ni enfermera de Atención Primaria.

Antes solo se decidía realizar un test de embarazo si había sospecha de que podían haber sido abusadas sexualmente (en esos casos son remitidas a ginecología para una revisión). Se decidió incluir estas pruebas de embarazo a las menores, relataron las citadas fuentes oficiales, por su propio bienestar, dado que de estar efectivamente embarazadas la gestación sería considerada de riesgo al ser menores, por ello se ha incluido el test para «darle la atención completa, necesaria y eficaz» que requiere un embarazo de riesgo. Cabría la posibilidad de que las propias menores ignoraran su estado.

Desde el IB-Salut remarcan también que es importante que la menor tenga esta información cuanto antes por si quisiera plantearse interrumpir su embarazo.

Otras comunidades como Andalucía también tienen previstas estas pruebas por sistema en sus protocolos. En algunos, como el canario, se precisa que solo se harán si la chica refiere haber tenido relaciones sexuales.

Según consta en el mismo Protocolo de Primera Asistencia a Menores en Acogida (que es de apenas una hoja y media) que Mallorca aplica desde agosto, el motivo fundamental para crearlo «en coordinación con el IMAS, entidades colaboradores y Atención Primaria Mallorca» ha sido poder «dar cobertura a la demanda de atención sanitaria de esta población». El documento señala que Atención Primaria es «el primer eslabón» del sistema y por eso es «en el que recae la mayor responsabilidad y esfuerzo para la asistencia de este colectivo».

El protocolo recoge cómo, en cuanto informa el IMAS de la llegada de menores, el equipo de guardia de Primaria procede a tramitar el alta en el sistema de salud y asignar al menor el centro de atención más próximo al centro de acogida en el que haya sido alojado. Tras esa primera revisión, a las dos semanas de su llegada desde el centro de acogida se les solicita una cita para cumplimentar su historia clínica.

Tuteladas. Un porcentaje muy bajo

El IMAS tiene bajo su tutela a seis chicas migrantes

El número de chicas migrantes que llegan solas es muy bajo en comparación con el de los chicos. Ahora mismo el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) tiene bajo a su tutela 441 menores de edad llegados a las costas mallorquinas no acompañados, lo que es una cifra inédita hasta la fecha: 361 de ellos han arribado en 2024, el doble que el año anterior). De estos 441 solo seis son chicas. Dos de ellas viajaban en las pateras llegadas a Mallorca estos últimos días de diciembre. Encontrar alojamiento para los menores que migran solos se ha convertido en un auténtico reto para el IMAS, que ha solicitado al Obispado edificios e incluso en septiembre, en medio de todo el debate y ruido político sobre el reparto de menores migrantes, llegó a pedir autorización al Gobierno central para poder alojarlos en tiendas de campaña (iniciativa sobre la que no se ha vuelto a saber nada). El Institut Mallorquí d’Afers Socials aloja a las chicas menores migrantes que tutela en un recurso separado de los chicos. Cabe señalar que el ya de por sí duro viaje migratorio en el caso de las chicas cuenta con peligros añadidos, como la posibilidad de ser agredidas sexualmente en el trayecto. Así lo recuerdan casos como el conocido el pasado 3 de diciembre, cuando una menor que viajaba en una patera que llegó a Formentera denunció haber sido violada durante la travesía. La chica, que viajaba junto a 16 hombres en la embarcación, relató haber sido violada dos veces por el patrón mientras el resto de ocupantes no solo no hizo nada para ayudarla o defenderla sino que incluso algunos aprovecharon para humillarla e insultarla mientras era agredida sexualmente. Los 16 hombres fueron detenidos por la Guardia Civil.

Valentina Milano: «Sobre estas pruebas todo depende de cómo y para qué se haga»

Valentina Milano, profesora de Derecho Internacional de la UIB y presidenta del Comité de Unicef en Balears, considera que el hecho de que se hagan pruebas de embarazo a las menores migrantes no tiene por qué ser algo negativo per se: «Todo depende de cómo y para qué se haga».

En este sentido, Milano (que ha ejercido como jurista especialista en derechos humanos en la ONU y ha trabajado sobre la trata, la discriminación racial, el asilo y las migraciones), razona que tiene sentido si es para que la menor tenga la información y darle la atención sanitaria que necesite, pero es importante su consentimiento: «Ha de quedar claro que es voluntario», considera.

Sobre el cómo atender a estas chicas, la profesora universitaria alerta sobre la realización de pruebas invasivas, como revisiones ginecológicas para determinar la edad de la migrante. Milano recuerda que España ya ha sido condenada por el Comité de Derechos del Niño de la ONU por ello.

Fue sonado el caso de Esperanza, una chica que llegó a Madrid desde Camerún en 2018 y a la que se le hicieron revisiones físicas como una exploración física con desnudo integral y exploración de sus genitales, actuación que Fundación Raíces denunció y por la que España fue condenada.

